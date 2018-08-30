"РБ Лейпциг" — "Заря": прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы

Луганчане после окончания первого матча / facebook.com/FCZoryaLuhansk

В первом матче, состоявшемся на запорожской "Славутич-Арене" "Заре" титаническим трудом и вдесятером (после удаления в начале игры Богдана Леднева) удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это и дает луганчанам относительно неплохие шансы на проход в групповой турнир Лиги Европы.

Однако, по мнению экспертов "РБ Лейпциг" играл далеко изо всех сил, помня о важнейшей игре в первом туре Бундеслиги против "Боруссии" (Дортмунд). Тем не менее, "энергетикам" такой подход не помог и они "скушали" от дортмундцев четыре мяча. Соответственно, наверняка в матче с "Зарей" подопечные Ральфа Рангника будут очень злы и полны решимости реабилитироваться перед болельщиками.

Наставник луганчан Юрий Вернидуб, решив дать отдых половине основного состава перед еврокубковым боем, добился лишь поражения от новичка УПЛ - "Десны" (Чернигов) со счетом 0:2.

Тем не менее, "Заря", поскольку не пропустила дома, в случае, если забьет гол на выезде, сумеет создать громадные проблемы для "РБ Лейпциг".

Ориентировочные составы

"РБ Лейпциг": Мвого — Мукеле, Конате, Орбан, Сараччи — Лаймер, Ильзанкер, Демме — Брума, Кунья, Вернер

"Заря": Луис Фелипе — Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Харатин, Силас — Караваев, Кочергин, Хомченовский — Рафаэл

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале "2+2"