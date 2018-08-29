"РБ Лейпциг" - Заря" : анонс матча Лиги Европы, где смотреть, котировки букмекеров

Момент матча "Заря"- "Лейпциг" / Xsport

"Заря" в рамках матча плей-офф Лиги Европы на запорожской "Славутич-Арене" героически, в меньшинстве (после того, как красную карточку получил Богдан Леднев), сумела добиться безголевой ничьи в первой игре против "Лейпцига". Однако теперь луганчанам придется играть в самом "логове" противника, что делает их задачу – прохода в групповой турнир еврокубка – гораздо более сложной.

Судейские назначения

Обслуживать матч УЕФА назначила голландскую бригаду судей. Главный арбитр - Данни Маккели, лайнсмены - Марио Дикс и Хессель Стигстра, четвертый арбитр - Кевин Блум.

Букмекерские котировки

Безоговорочно доминирующим фаворитом матча букмекеры считают хозяев. На победу "РБ Лейпциг" в конторе William Hill дают коэффициент 1.17, на ничью – 7.00, а на победу "Зари" − 17,00. В конторе "Пари-Матч": победа "Лейпцига" - 1,19, ничья - 6,80, победа "Зари": 15.0. В конторе 1Xbet: победа "Лейпцига" - 1.20, ничья - 7,20, победа "Зари" - 19,00.

Ориентировочные составы и кадровая ситуация

РБ Лейпциг: Мвого — Мукеле, Конате, Орбан, Сараччи — Лаймер, Ильзанкер, Демме — Брума, Кунья, Вернер

Заря: Луис Фелипе — Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Харатин, Силас — Караваев, Кочергин, Хомченовский — Рафаэл

У "РБ Лейпциг" ситуация с кадрами в пределах нормы, а вот луганчанам придется играть без дисквалифицированного Богдана Леднева, а также без травмированных Дмитрия Хомченовского и Артема Громова.

Прогноз на матч

Как считают эксперты, результат первого матча оставляет "Заре" относительно неплохие шансы на дальнейший проход. Однако класс игроков "РБ Лейпциг" все же заметно выше и для итогового успеха подопечным Юрия Вернидуба необходимо в очередной раз продемонстрировать чудеса сыгранности и самоотверженности, надеясь при этом на результативную ничью.

Прямая трансляция – на телеканале "2+2". Начало матча – 30 августа, четверг, 19.30.