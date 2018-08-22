"Заря" - "РБ Лейпциг": анонс матча, где смотреть, котировки букмекеров

Игроки "Зари" в атаке / Reuters

Недавние матчи

Несмотря на то, что немецкое первенство еще не стартовало, но для лейпцигского клуба сезон давно в разгаре. Игроки уже прошли два квалификационных этапа Лиги Европы, без проблем обыграв шведский Хеккен (4:0, 1:1) и румынскую Краеву (3:1, 1:1). В минувшее воскресенье, 19 августа, "РБ Лейпциг" сыграл в первом раунде Кубка Германии и обыграл клуб "Виктория " (Кельн) со счетом 1:3.

"Заря" ранее в гостях минимально обыграла львовские "Карпаты" и расписала нулевую ничью с донецким "Олимпиком".

Судейские назначения

Работать на матче будет бригада французских арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Лайнсмены − Фредерик Хакетт, Хишам Закрани. 4-й арбитр – Бенуа Милло. Делегат УЕФА – Орхан Гусейнзаде (Азербайджан).

Ситуация с кадрами и ориентировочные составы.

Тимо Вернер – главная звезда "РБ Лейпциг" – до сих еще не выходил на поле в начале сезона. Но 22-летний нападающий имел различные проблемы со здоровьем (легкие мышечные травмы, расстройство желудка) и только в понедельник, 20 августа, возвратился к полноценным тренировкам.

У луганчан особых проблем с составом нет, кроме той, что в минувшее межсезонье в очередной раз команду покинул ряд игроков и Юрию Вернидубу пришлось снова перестраивать игровые связки.

Предполагаемые составы:

"РБ Лейпциг": Мвого – Мукиэле, Орбан, Конате, Саракки – Брума, Демме, Кампль, Форсберг – Куна, Огюстен.

"Заря": Махарадзе – Сваток, Тымчик, Вернидуб, Силас – Хомченовский, Харатин, Караваев, Михайличенко – Леднев, Силва Рафаэль.

Букмекерские котировки

Явным фаворитом игры букмекеры считают гостей. В конторе bet365 на победу "Зари" дают коэффициент 6.5, на ничью – 4.5, а на победу "Лейпцига" – 1,44.

/ bet365

В конторе bwin на триумф хозяев дают коэффициент 6, на победу Лейпцига – 1,53, а на ничью – 4.

/ bwin

В конторе "Пари-Матч" на победу "Зари" дают коэффициент 5.90, на ничью − 4.30, на победу "Лейпцига" − 1.53

/ "Пари-Матч"

Начало матча - в 21:30. Прямая телетрансляция - канал "2+2".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Заря" пробилась в плей-офф квалификации Лиги Европы, одолев по сумме двух матчей португальскую "Брагу".