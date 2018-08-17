"Брага" - "Заря" 2:2, подопечные Вернидуба вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы

17 августа 2018, 07:25

Героем матча стал Караваев, забив второй мяч в ворота португальской команды.

"Заря" продолжит выступления в Лиге Европы

В ночь на пятницу, 17 августа, в Португалии завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Брага" принимала луганскую "Зарю". Игра закончилась со счетом 2:2.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. А во второй половине игры хозяева поля вышли вперед на 65-й минуте. Жоау Новайш забил дальним ударом со штрафного.

Довольно быстро украинской команде удалось сравнять счет. На 70-й бразильский Рафаэл Ратао забил гол в ворота португальцев.

Однако уже на 73-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Орта забил второй гол в ворота луганской "Зари".

Вместе с тем гости не опустили руки и сумели вырвать ничью. На 83-й минуте героем матча стал Караваев, забив второй мяч в ворота португальской команды.

Отметим, что ничья 2:2 устроила украинский клуб учитывая результат первой игры в Запорожье (1:1) и в следующий раунд квалификации вышла "Заря" по правилу большего числа голов на выезде.

Теперь в плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" встретится с немецким "Лейпцигом".

"Брага" — "Заря" 2:2 (первый матч — 1:1)Голы: Новайш, 65, Орта, 73 — Рафаэль, 70, Каравев, 83.

"Брага": Матеус — Фигейраш (Шадаш, 85), Виана, Р. Силва (Сантуш, 38), Секейра — Эсгайо, Новайш (Рикарду, 65), Франсергио — Эдуарду, Соуза, Орта.

"Заря": Фелипе (Махарадзе, 68) —  Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко —  Силас,  Харатин — Караваев, Леднев (Кочергин, 46), Хомченовский — Рафаэль (Кабаев, 76).

Предупреждения: Соуза, Новайш, Орта  Харатин, Хомченовский, Силас, Вернидуб, Михайличенко, Кабаев, Караваев.

В другом матче третьего раунда квалификации ЛЕ "Мариуполь" в гостях играл с французским "Бордо". Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяева поля и мариупольцы прекратили выступление на евроарене.

"Бордо" — "Мариуполь" 2:1 (3:1 — первый матч) Голы: Пундж, 56, Санкаре, 58 — Фомин, 66.

"Бордо": Костиль — Левчук, Кунде, Пабло, Пундж — Санкаре, Лерагер (Тчуамени, 62), Отавио (Плашил, 89) — Камано (Вада, 63), Де Превилль, Юссуф.

"Мариуполь": Гальчук — Кирюханцев (Полегенько, 46), Дава (Яворский, 46), Белый, Демири — Чурко, Пихаленок, Мишнев, Тищенко (Вакула, 62) — Фомин, Борячук.

Предупреждения: Левчук — Борячук, Пихаленок.

Напомним, 14 августа, в Киеве состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" принимало чешскую "Славию". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Лига Европы Заря Брага
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:00
Сегодня Кузьме "Скрябину" было бы 50: где пройдут концерты памяти к юбилею певца
08:52
"Опору сделали как в анекдоте": эксперт назвал самый опасный мост в Киеве Видео
08:40
Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода Видео
08:33
Шесть месседжей, которые Кремль готовит к украинским выборам мнение
08:22
"Боли в сердце, слабый пульс". Сестра Сенцова рассказала о состоянии голодающего режиссера
08:22
"Козлина пьяный": Панин устроил дебош на борту самолёта Симферополь — Москва
08:02
Преображение Господне-2018 и Яблочный спас: что нельзя делать по традиции
07:51
В МИД призвали ужесточить санкции против России: стала известна причина
07:25
"Брага" - "Заря" 2:2, подопечные Вернидуба вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы Видео
07:22
Ксения Собчак показала снимок в свадебном платье и анонсировала перемены
07:12
Судья Лариса Гольник: "Не могла подумать, что судьи могут осознано врать"
06:53
Ложь, завернутая в париотизм: кто и зачем обманывает украинцев о ситуации в Крыму мнение
06:41
Стали известны самые лживые знаки Зодиака
06:15
"Такие большие и красивые": Надежда Мейхер покорила фанатов глубоким декольте
06:01
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира
05:49
Украина придумала новые санкции против России
05:27
Ученые узнали, что повышает сексуальную активность
05:01
Муженко подсчитал российские танки и солдат на Донбассе
04:35
Олег Винник показал, как покорял волны в Доминикане Видео
04:08
От грязного воздуха ежегодно умирают 300 тысяч украинцев: как уберечься Видео
03:38
В США педагог совратила школьника, "засыпав" его своими интимными фото
03:10
Российский хоккеист Кузнецов ел пельмени из Кубка Стэнли: опубликовано фото
02:33
В России назвали опасным для детей творчество Бузовой, Киркорова и Тимати
02:02
65-летняя жена Макрона показала стройные ноги на велосипедной прогулке: опубликованы фото и видео Видео
01:39
Лопес шокировала поклонников экстравагантным нарядом: опубликованы фото
01:16
За бабушку. В Каменском жестоко избили главврача больницы
00:48
Российский бизнесмен Чичваркин предположил, как умрет Путин
00:19
Социологи обнародовали цифры о патриотизме украинцев в областных городах
16 августа, четверг
23:52
Вынесен приговор волонтеру Одновол, собиравшей подписи в поддержку Путина
23:35
Драка Мосийчука и Шахова на телеканале: опубликовано видео второго побоища Видео
23:03
Акция под офисом Медведчука: активисты и Супрун поддержали фильм о Стусе и Сенцова Видео
22:39
В Украине с задачей по математике для 8 класса не справился каждый второй выпускник
22:24
Волочкова прикрыла обнаженную грудь иероглифами: опубликовано фото
22:04
"Брага" — "Заря": видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
21:51
Нардепы Мосейчук и Шахов устроили драку в прямом эфире: опубликовано видео Видео
21:36
Трамп допустил возможность признания Крыма российским - The Independent
21:18
Скандал с заявлением Вайкуле о Крыме: в России заговорили о визе и уплате налогов Видео
21:12
"Жара будет аномальнее, чем планировалось": ученые дали прогноз погоды до 2022 года
20:45
Продюсер рассказал о состоянии впавшей в кому звезды 90-х Нины Кирсо
20:32
В аннексированном Крыму собрались открыть паромное сообщение с Турцией
20:05
В США возмущены продажей украинских двигателей для истребителей Китая
20:03
В ВСУ рассказали, на что потратят $250 млн от США
19:34
Программа мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве
19:04
Украина усилит военное присутствие в Азовском море
18:33
Власти собрались оставить украинцев без централизованного горячего водоснабжения
18:16
Мадонне – 60: самые провокационные клипы и фото поп-дивы Фото Видео
17:51
В Украине заявили о возможной "незаметной" оккупации Беларуси
17:32
В Генуе подсчитали, сколько еще человек может оставаться под завалами моста Видео
17:12
Умерла Арета Франклин Видео
16:45
Стало известно, какие фильмы "поедут" на премию "Оскар" от Украины
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять