"Брага" - "Заря" 2:2, подопечные Вернидуба вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы

"Заря" продолжит выступления в Лиге Европы

В ночь на пятницу, 17 августа, в Португалии завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Брага" принимала луганскую "Зарю". Игра закончилась со счетом 2:2.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. А во второй половине игры хозяева поля вышли вперед на 65-й минуте. Жоау Новайш забил дальним ударом со штрафного.

Довольно быстро украинской команде удалось сравнять счет. На 70-й бразильский Рафаэл Ратао забил гол в ворота португальцев.

Однако уже на 73-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Орта забил второй гол в ворота луганской "Зари".

Вместе с тем гости не опустили руки и сумели вырвать ничью. На 83-й минуте героем матча стал Караваев, забив второй мяч в ворота португальской команды.

Отметим, что ничья 2:2 устроила украинский клуб учитывая результат первой игры в Запорожье (1:1) и в следующий раунд квалификации вышла "Заря" по правилу большего числа голов на выезде.

Теперь в плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" встретится с немецким "Лейпцигом".

"Брага" — "Заря" 2:2 (первый матч — 1:1)Голы: Новайш, 65, Орта, 73 — Рафаэль, 70, Каравев, 83.

"Брага": Матеус — Фигейраш (Шадаш, 85), Виана, Р. Силва (Сантуш, 38), Секейра — Эсгайо, Новайш (Рикарду, 65), Франсергио — Эдуарду, Соуза, Орта.

"Заря": Фелипе (Махарадзе, 68) — Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Силас, Харатин — Караваев, Леднев (Кочергин, 46), Хомченовский — Рафаэль (Кабаев, 76).

Предупреждения: Соуза, Новайш, Орта Харатин, Хомченовский, Силас, Вернидуб, Михайличенко, Кабаев, Караваев.

В другом матче третьего раунда квалификации ЛЕ "Мариуполь" в гостях играл с французским "Бордо". Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяева поля и мариупольцы прекратили выступление на евроарене.

"Бордо" — "Мариуполь" 2:1 (3:1 — первый матч) Голы: Пундж, 56, Санкаре, 58 — Фомин, 66.

"Бордо": Костиль — Левчук, Кунде, Пабло, Пундж — Санкаре, Лерагер (Тчуамени, 62), Отавио (Плашил, 89) — Камано (Вада, 63), Де Превилль, Юссуф.

"Мариуполь": Гальчук — Кирюханцев (Полегенько, 46), Дава (Яворский, 46), Белый, Демири — Чурко, Пихаленок, Мишнев, Тищенко (Вакула, 62) — Фомин, Борячук.

Предупреждения: Левчук — Борячук, Пихаленок.

Напомним, 14 августа, в Киеве состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" принимало чешскую "Славию". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.