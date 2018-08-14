"Динамо" - "Славия" - 2:0, киевляне вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" одержало победу над "Славией" / ФК "Динамо"

Во вторник, 14 августа, в Киеве состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" принимало чешскую "Славию". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Киевляне открыли счет в первом тайме. На 11-й минуте встречи Беньямин Вербич открыл счет после навеса в штрафную площадку гостей.

Во втором тайме хозяевам поля удалось удвоить преимущество. На 74-й минуте Артем Беседин забил гол, чем решил исход двухматчевого противостояния.

"Динамо" — Славия 2:0 Голы: Вербич, 11, Беседин, 74.

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда (Шабанов, 75), Кадар, Пиварич — Сидорчук, Гармаш — Цыганков (Морозюк, 90+1), Шепелев (Буяльский, 88), Вербич — Беседин.

"Славия": Коларж — Цоуфал, Дели, Нгаду-Нгаджи, Борил — Соучек, Гушбауэр (Фридрих, 84) — Стох, Сикора, Змргал (Балута, 68) — Тецл (Шкода, 75).

Предупреждения: Гушбауэр, Коварж, Борил, Цоуфал, Фридрих.

Как известно, в первом матче в Чехии команды сыграли вничью 1:1.

Матчи решающего раунда за право сыграть в основном турнире ЛЧ состоятся 21-22 и 28-29 августа. Отметим, что соперником "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов станет победитель пары "Стандард" - "Аякс".

Напомним, ранее стало известно, как УЕФА наказало болельщиков киевского "Динамо".