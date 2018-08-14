Наказание УЕФА. В Киеве на матч "Динамо" — "Славия" попадет меньше болельщиков

В Киеве во время матча "Динамо" — "Славия" будет закрыт один из секторов стадиона / fcdynamo.kiev.ua

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал киевское "Динамо" за ненадлежащее поведение болельщиков во время домашнего матча против греческого АЕКа, поэтому во время игры с чешской "Славией" в столице на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" будет закрыт один из секторов.

В организации 31 мая 2018 года решили частично ограничить посещаемость стадиона НСК во время следующего домашнего матча клуба, который будет проводиться под эгидой УЕФА, говорится на сайте команды.

"Поэтому сообщаем, что сектор №43 во время матча ФК "Динамо" (Киев, Украина) — ФК "Славия" (Прага, Чехия) для размещения болельщиков будет закрыт", — отмечается в сообщении.

Напомним, 14 августа "Динамо" и "Славия" сыграют в Киеве в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало противостояния запланировано в 20:30.