"Были моменты у обеих команд". Тренеры "Динамо" и АЕКа рассказали о битве за 1/8 Лиги Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что ответный матч с греческим АЕКом стал игрой нервов с борьбой на каждом участке поля.

"Где-то было преимущество у соперника во владении мячом. Были моменты у обеих ворот. Если брать по игре, то и Мораес, и Гонсалес, должны были отдавать Буяльскому. Но самое главное сейчас — результат", — подчеркнул он.

Он заявил, что ему понравилось общее движение его команды в игре и функциональное состояние.

"Не понравился коллективный выход из обороны в атаку. Бежали 2-3 человека, но мы просили больше. Мы втягиваемся в сезон. Думаю, командная скорость повысится", — сказал Хацкевич.

Он пояснил, что принципом АЕКа является агрессия: "Они активно начинают матчи, и мы должны были отодвинуть игру от своих ворот в первые 10-15 минут. Были средние и дальние удары, но такого начала мы ожидали".

В свою очередь главный тренер АЕКа Маноло Хименес подчеркнул, что не всегда тот, кто больше работает, проходит дальше.

"Как в Киеве, так и в Афинах, АЕК был сильнее и демонстрировал лучшую игру. Но когда "Динамо" воспользовалось своей возможностью в Греции, а мы не воспользовались своими в Киеве, я сказал, что горжусь игроками. Нужно уже думать о следующей игре в чемпионате", — сказал тренер АЕКа.

Напомним, в четверг, 22 февраля, в Киеве в ответном матче 1/16 ЛЕ киевское "Динамо" принимало греческий АЕК и сыграло вничью 0:0. Однако за счет забитого мяча в гостях неделю назад (матч в Греции завершился со счетом 1:1), подопечные Хацкевича прошли в 1/8 Лиги Европы.