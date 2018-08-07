Славия - Динамо Киев - 1:1. Видео голов

Славия - Динамо Киев

В Праге прошел первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между пражской Славией и киевским Динамо. Встреча закончилась ничьей 1:1.

Беньямин Вербич на 82-й минуте вывел киевлян вперед.

На последних минутах матча Йозеф Гушбауэр реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Ответный матч состоится в Киеве 14 августа. Победитель двухраундовой дуэли встретится с одной из команд пары "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) и "Стандард" (Льеж, Бельгия).

Победитель в этом поединке проходит в группы ЛЧ.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд, первые матчи

7 августа 2018, 20.30

Синот-Тип Арена

Главный судья Крэйг Поусон

Славия - Динамо Киев 0:0

Голы: 0:1 - 82 Вербич, 1:1 - 90, пенальти Гушбауэр.

Славия - Коларж, Дели, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Соучек, Гушбауэр, Сикора, Стох, Змргал, Шкода.

Динамо - Бойко, Бурда, Морозюк, Кендзера, Кадар, Буяльский, Гармаш, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Буяльский (65), Гушбауэр (86), Цоуфал (89), Кендзера (90).