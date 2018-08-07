Украинец завоевал золото на ЧЕ по легкой атлетике

Марьян Закальницкий

Украинский спортсмен Марьян Закальницкий одержал победу в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

Украинец показал время 3 часа 46 минут 32 секунды. Серебро в активе у словака Матея Тота (+0.55, который является олимпийским чемпионом 2016 года в этой дисциплине, бронза - у белоруса Дмитрия Дзюбина (+1.27).

В 20-ку лучших также попали украинцы Иван Бандзерук (15-е место) и Валерий Литанюк (17-е место).

У женщин победу одержала португалка Инес Энрике, преодолевшая дистанцию за 4 часа 9 минут 21 секунду. Второе место заняла украинка Алина Цвилий (+3.23), установившая национальный рекорд. Третьей стала испанка Юлия Такас (+6.01).

Ранее сообщалось, что украинец Михаил Романчук одержал победу на чемпионате Европы по плаванию в Глазго.