Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию

Михаил Романчук (в центре)

Украинец Михаил Романчук одержал победу на чемпионате Европы по плаванию в Глазго.

Как сообщает ТАСС, Романчук опередил конкурентов на дистанции 400 м вольным стилем (3.45,18).

Серебряным призером стал норвежец Хенрика Кристиансена (3.47,07), бронза в активе у немца Хеннинга Мюллайтнера (3.47,18).

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.

Накануне украинский дайвер Андрей Хветкевич установил национальный рекорд, нырнув на 71 метр.

Достижение было зафиксировано на Багамах, причем Хветкевич погрузился в океан без кислородного баллона, маски и ласт.