Триумф в Копенгагене. Украинские пловцы завоевали две медали на чемпионате Европы

На проходящем в Копенгагене чемпионате Европы по плаванию спортсмены из Украины завоевали награды —золотую и серебряную медали.

Украинец Михаил Романчук победил на чемпионате Европы по плаванию, сообщает УНИАН.

Романчук стал чемпионом Европы, когда победил на дистанции 1500 м вольным стилем. Эту дистанцию спортсмен из Украины преодолел за 14 мин 14,59 сек. На 8,34 сек. от Романчука отстал итальянец Грегорио Палтинери, который стал вторым. Бронзовую медаль завоевал представитель Норвегии Хенрик Кристиансен.

Серебряную медаль чемпионата Европы завоевала украинка Дарья Зевина, которая участвовала в финальном заплыве на 200 м на спине.

Спортсменка преодолела это расстояние за 2 мин 02,27 сек. Зевина отстала на 0,68 сек. от Катинки Хоссу из Венгрии. Третье место заняла Маргарита Панзиера из Италии.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские синхронистки завоевали "серебро" на чемпионате мира.