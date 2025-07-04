Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

Российский артист решил развеяться перед своим концертом.

https://glavred.info/starnews/utonula-lodka-na-kotoroy-katalsya-rossiyskiy-komik-pavel-volya-10678607.html Ссылка скопирована

Воля чуть не утонул в лодке / Коллаж Главред, фото Instagram/pavelvolyaofficial

Кратко:

Что случилось с российским комиком Волей

Как ему удалось спастись

Российский комик Павел Воля, который молчит о военном вторжении России в Украину, оказался на грани жизни и смерти.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, российский стендап-комик Павел Воля едва не утонул на лодке в Калининграде. Перед выступлением в Светлогорске Воля решил осмотреть достопримечательности.

видео дня

Павел Воля едва не утонул в РФ / Фото Instagram/pavelvolyaofficial

Лодка, на которой Павел отправился кататься по Преголе, наполнилась водой и чуть не утонула. Происшествие случилось в центре города, прямо напротив могилы Иммануила Канта.

Павел Воля едва не утонул в РФ / Фото Instagram/pavelvolyaofficial

Сам Воля выразил благодарность местному жителю по имени Андрей, который помог ему спастись и выбраться на сушу.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что Melovin "исповедался" известной певице, роман с которой ему приписывают. Свежим фото артист спровоцировал новую волну слухов.

Также лидер группы Антитела Тарас Тополя собрал пол миллиона гривен на психиатра народной депутатке Марьяне Безуглой. Это - ответ музыканта на ее злорадство по поводу разрушений в его квартире из-за российской ракетной атаки.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред