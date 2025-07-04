Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

Кратко:
- Что случилось с российским комиком Волей
- Как ему удалось спастись
Российский комик Павел Воля, который молчит о военном вторжении России в Украину, оказался на грани жизни и смерти.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, российский стендап-комик Павел Воля едва не утонул на лодке в Калининграде. Перед выступлением в Светлогорске Воля решил осмотреть достопримечательности.
Лодка, на которой Павел отправился кататься по Преголе, наполнилась водой и чуть не утонула. Происшествие случилось в центре города, прямо напротив могилы Иммануила Канта.
Сам Воля выразил благодарность местному жителю по имени Андрей, который помог ему спастись и выбраться на сушу.
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