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Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Руслана Заклинская
3 июля 2025, 20:23
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Офицеры такого уровня редко находятся непосредственно на передовой, где есть угроза жизни, подчеркнул Дмитрий Плетенчук.
Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс
В ВСУ указали на странный аспект в информации о ликвидации Гудкова / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Taclbery, скриншот с видео в YouTube

Ключевые тезисы Плетенчука:

  • ВМС Украины пока не подтверждают гибель Михаила Гудкова
  • Офицеры такого уровня редко находятся на передовой
  • Если гибель подтвердится, это будет значительной потерей для ВМФ РФ

В ВМС Украины пока не подтверждают гибель заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова. Офицеры такого высокого ранга редко бывают непосредственно на передовой, где их жизнь находится под прямой угрозой. Об этом заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE.

Плетенчук отметил, что появление Гудкова вблизи линии фронта выглядит нетипично. Он мог посетить место дислокации 155-й отдельной морской пехотной бригады РФ, в которой ранее занимал должность командира, но эта версия пока не подтверждена.

видео дня

Представитель ВМС обратил внимание на характер и темпы распространения этой новости в российском информационном пространстве.

"Мы видим реакцию врага в их информационном пространстве - они уже сочувствуют друг другу через начальника штаба ВМФ. Но такая информация требует проверки", - отметил Плетенчук.

В то же время Плетенчук отметил, что если гибель Гудкова действительно имела место, это станет серьезной потерей для российских ВМФ, ведь речь идет об одном из самых высоких командиров в морской иерархии.

Ликвидация Михаила Гудкова и других лиц РФ - что известно

Напомним, во Владивостоке на центральной площади появился мемориальный стенд в честь генерал-майора РФ Михаила Гудкова после сообщений о его ликвидации. Гудков погиб в результате ракетного удара по штабу морской пехоты РФ на передовой, вместе с несколькими высокопоставленными офицерами, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Удар был нанесен ВСУ во вторник вечером, по полевому командному пункту морпехов было выпущено несколько ракет. Официального подтверждения потерь пока нет, но сообщают о по меньшей мере 10 ликвидированных офицерах.

Гудков курировал береговые части и морскую пехоту, назначен заместителем главнокомандующего ВМФ РФ весной 2025 года.

Также российские пропагандисты заявляют о ликвидации заместителя командующего ЧФ РФ Ильдара Ахмерова в результате "удара" украинской разведки. Официального подтверждения от ГУР МОУ нет.

Как сообщал Главред, в оккупированном Луганске произошел мощный взрыв, в результате которого погиб один человек, еще трое ранены. Ликвидирован бывший "мэр" Луганска Манолис Пилавов.

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О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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