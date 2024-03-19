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После мощных ударов по кораблям в Черном море: в РФ сменили командующего ВМФ

Алексей Тесля
19 марта 2024, 15:16
Новый главком ВМФ РФ Александр Моисеев более 29 лет служил на атомных подводных лодках.
Моисеев
Александр Моисеев получил назначение послу потопления кораблей РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

После массированных ударов украинских морских дронов по кораблям страны-агрессора РФ в Черном море в России официально сменили главу Военно-морского флота.

Им официально стал командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев, который сменил на этом посту Николая Евменова, сообщают пропагандисты РФ.

Отмечается, что Моисеев был представлен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России на праздновании Дня моряка-подводника в Кронштадте.

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Известно, что новый главком ВМФ РФ более 29 лет служил на атомных подводных лодках. Служил на советских атомных подводных лодках с баллистическими ракетами класса "Дельта" в составе Северного флота.

Кроме того, он занимал должность старшего помощника командира подводной лодки К-117, а затем с 1997 года - командира второго экипажа подводной лодки К-407.

С 2018 году являлся исполняющим обязанности командующего, а затем командующим Черноморским флотом.

В 2019 году он был назначен командующим Северным флотом, когда предыдущий командующий Евменов стал командующим ВМФ.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов"

Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России.

Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота.

Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний.

Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний.

Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия.

Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"
Скорость: 30 узлов
Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах
Автономность: 60 суток.
Экипаж: до 80 человек

Уничтожение кораблей РФ

Ранее сообщалось, что корабль "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов. Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупантов с подробностями уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".

Напомним, 14 февраля ГУР вместе с Силами безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль"Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

В ночь на 26 января Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль"Новочеркасск".

Как сообщал Главред, в ночь на 1 февраля ГУР провело операцию в оккупированном Крыму и уничтожило ракетный катер Черноморского флота РФ. Российский корабль "Ивановец" получил повреждения в результате прямых попаданий в корпус и затонул.

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Черное море Черноморский флот война России и Украины
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