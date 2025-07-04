Вишни не будут портиться неделями: блогер раскрыла секрет хранения фруктов и ягод

Основная проблема вишни - быстрая потеря свежести из-за высокого содержания влаги, что приводит к порче, однако это можно предотвратить.

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Блогер поделилась гениальным методом, который сохранит фрукты от порчи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему фрукты и ягоды быстро теряют свежесть

Как сохранить вишни, а также другие ягоды и фрукты, свежими дольше

Обязательно ли удалять плодоножки

Вишни являются любимым летним перекусом для многих. Они идеальны как сами по себе, так и в составе различных десертов. Однако одним из главных минусов этого фрукта является его быстрая потеря свежести - благодаря высокому содержанию влаги вишня очень быстро становится мягкой и портится.

Вместо того, чтобы выбрасывать ее после нескольких дней в холодильнике, стоит воспользоваться простым и действенным способом хранения, который продлит срок ее свежести на недели. К тому же это поможет сэкономить средства, как узнал Главред.

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Как сохранить вишни свежими дольше

Чтобы не тратить деньги зря и дольше наслаждаться свежими вишнями, клубникой или любыми ягодами, стоит научиться правильно их хранить. Одним из простых, но эффективных способов поделилась мама Мишель в TikTok-канале Seven Days of Play. Она часто публикует лайфхаки, которые облегчают повседневную жизнь людей, в частности - родителей.

Тщательно промойте фрукты или ягоды - под струей холодной воды, а затем выложите на кухонное полотенце. Обязательно высушите - избыточная влага ускоряет порчу, поэтому важно промокнуть ягоды до полного высыхания. Избавьтесь от плодоножек (по желанию). Мишель отмечает, что многие хранят клубнику и вишни с хвостиками, потому что считают, что так они дольше будут свежими. Но по её опыту, и без плодоножек они прекрасно хранятся - даже в нарезанном виде. Переложите ягоды или фрукты в чистую банку с крышкой. На дно положите кусочек кухонной бумаги - она будет впитывать лишнюю влагу. Наполните банку, а сверху положите еще один кусок бумаги, после чего плотно закройте крышку. Поставьте банку в холодильник и наслаждайтесь свежими ягодами и фруктами минимум несколько дней, а иногда и до нескольких недель.

"Мы делаем так с большинством фруктов и овощей - это действительно работает", - отметила Мишель.

Смотрите видео, как сохранить ягоды и фрукты свежими дольше:

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Почему это работает

Основная причина порчи клубники и вишен - чрезмерная влажность. Бумажные полотенца в банке впитывают конденсат, который обычно накапливается в пластиковых контейнерах из магазина. В герметичной посуде с контролем микроклимата ягоды не плесневеют и не размокают.

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Об источнике: 7 Days of Play 7 Days of Play - это популярный TikTok-аккаунт, который ведет Мишель. Она делится веселыми идеями и полезными советами для родителей, помогая им организовать досуг и развитие детей. Канал имеет 1,6 миллиона подписчиков и 21,3 миллиона лайков

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