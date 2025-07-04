Вишни не будут портиться неделями: блогер раскрыла секрет хранения фруктов и ягод

Вы узнаете:
- Почему фрукты и ягоды быстро теряют свежесть
- Как сохранить вишни, а также другие ягоды и фрукты, свежими дольше
- Обязательно ли удалять плодоножки
Вишни являются любимым летним перекусом для многих. Они идеальны как сами по себе, так и в составе различных десертов. Однако одним из главных минусов этого фрукта является его быстрая потеря свежести - благодаря высокому содержанию влаги вишня очень быстро становится мягкой и портится.
Вместо того, чтобы выбрасывать ее после нескольких дней в холодильнике, стоит воспользоваться простым и действенным способом хранения, который продлит срок ее свежести на недели. К тому же это поможет сэкономить средства, как узнал Главред.
Как сохранить вишни свежими дольше
Чтобы не тратить деньги зря и дольше наслаждаться свежими вишнями, клубникой или любыми ягодами, стоит научиться правильно их хранить. Одним из простых, но эффективных способов поделилась мама Мишель в TikTok-канале Seven Days of Play. Она часто публикует лайфхаки, которые облегчают повседневную жизнь людей, в частности - родителей.
- Тщательно промойте фрукты или ягоды - под струей холодной воды, а затем выложите на кухонное полотенце.
- Обязательно высушите - избыточная влага ускоряет порчу, поэтому важно промокнуть ягоды до полного высыхания.
- Избавьтесь от плодоножек (по желанию). Мишель отмечает, что многие хранят клубнику и вишни с хвостиками, потому что считают, что так они дольше будут свежими. Но по её опыту, и без плодоножек они прекрасно хранятся - даже в нарезанном виде.
- Переложите ягоды или фрукты в чистую банку с крышкой. На дно положите кусочек кухонной бумаги - она будет впитывать лишнюю влагу.
- Наполните банку, а сверху положите еще один кусок бумаги, после чего плотно закройте крышку.
- Поставьте банку в холодильник и наслаждайтесь свежими ягодами и фруктами минимум несколько дней, а иногда и до нескольких недель.
"Мы делаем так с большинством фруктов и овощей - это действительно работает", - отметила Мишель.
Смотрите видео, как сохранить ягоды и фрукты свежими дольше:
@7daysofplay A food storage hack that actually works! #momlifebelike#organizedkitchen#familylife#kitchenhack#lifeathome♬ original sound - 7 Days of Play
Почему это работает
Основная причина порчи клубники и вишен - чрезмерная влажность. Бумажные полотенца в банке впитывают конденсат, который обычно накапливается в пластиковых контейнерах из магазина. В герметичной посуде с контролем микроклимата ягоды не плесневеют и не размокают.
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Об источнике: 7 Days of Play
7 Days of Play - это популярный TikTok-аккаунт, который ведет Мишель. Она делится веселыми идеями и полезными советами для родителей, помогая им организовать досуг и развитие детей. Канал имеет 1,6 миллиона подписчиков и 21,3 миллиона лайков
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