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Листья салата останутся свежими надолго: как их хранить в холодильнике

Виталий Кирсанов
26 июня 2025, 19:09
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Если листья салата не мыть и хранить неприкрытыми, они могут высохнуть и завянуть.
Листья салата останутся свежими надолго
Листья салата останутся свежими надолго / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Alisa Bushu"

Вы узнаете:

  • Как предотвратить увядание салата в холодильнике
  • Нужно ли удалять влагу с листьев салата

Салат является незаменимым продукт летней кухни. Но иногда раздражает то, что он начинает вянуть или становиться влажным ещё до того, как вы успели его использовать, пишет Главред. Мало кто знает, что у салата, как и у многих фруктов и овощей, есть защитная оболочка, и если просто положить его в холодильник, он быстрее испортится, сообщает Mirror.

Кроме того, автор Youtube-канала "Alisa Bushu" также рассказала, как правильно хранить листья салата в холодильнике.

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Если салат не мыть и хранить неприкрытым, он может высохнуть и завянуть из-за высокого содержания воды, а при неправильном хранении - стать скользким или даже покрыться плесенью.

Но, по словам эксперта по еде и автора пяти кулинарных книг Лауры Фуэнтес, сохранить свежесть салата очень просто.

Как предотвратить увядание салата в холодильнике

Для мытья салата используйте смесь уксуса и воды в центрифуге для зелени: покрутите, дайте постоять, затем тщательно промойте. На первый взгляд странно мыть овощи заранее, но листья салата могут содержать бактерии и грязь, которые ускоряют развитие плесени.

Белый уксус, часто используемый в заправках, содержит уксусную кислоту с антимикробными свойствами, которая уничтожает вредные микроорганизмы и помогает надолго сохранить салат свежим.

Всё, что нужно сделать - это смешать одну часть белого уксуса с тремя частями холодной воды, замочить салатные листья на примерно три минуты и все.

При мытье салата важно не замачивать его более пяти минут, чтобы избежать уксусного привкуса. Затем используйте центрифугу, чтобы высушить листья, или просто выложите их на чистое кухонное полотенце и аккуратно промокните.

Очень важно полностью удалить влагу с листьев перед тем, как отправить их в холодильник - любая влажность ускорит порчу. Храните салат в плотном пакете с застёжкой или контейнере с крышкой, положив внутрь бумажное полотенце, чтобы оно впитывало излишнюю влагу. Так как салат содержит много воды, этот метод позволяет сохранять его свежим от 10 до 14 дней.

Смотрите видео о том, как правильно хранить листья салата в холодильнике:

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