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Как заморозить кабачки: эксперт раскрыл простой секрет

Виталий Кирсанов
26 июня 2025, 18:21
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Герметичные пакеты с кабачками можно хранить в морозилке до одного года.
Как заморозить кабачки
Как заморозить кабачки / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Дарья Черненко - Меню недели"

Вы узнаете:

  • Как замораживать кабачки: пошаговая инструкция
  • Можно ли замораживать сырые кабачки
  • Как разморозить кабачки

Замораживание кабачков - прекрасный метод сохранить их летний вкус в зимние месяцы. Кабачок, заготовленный таким образом, идеально подходит для различных блюд, в том числе и выпечки, пишет Главред. Эксперт в области пищевой науки рассказал о лучших способах замораживания этих овощей, сообщает martha stewart.

Кроме того, автор Youtube-канала "Дарья Черненко - Меню недели" также рассказала, как заморозить кабачки.

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Профессор по пищевым наукам Университета Рутгерса Дональд Шаффнер рассказал об одном секрете, о котором мало кто знает. Оказывается, перед заморозкой кабачки важно бланшировать, то есть кратковременно обработать продукт кипятком или паром, а затем быстро охладить. Это помогает улучшить общую текстуру овощей. Это также, по его словам, предотвращает размножение бактерий.

Как замораживать кабачки: пошаговая инструкция

1. Помойте целые кабачки холодной водой.

2. Обрежьте кончики кабачков, а затем порежьте их на куски. Вы можете сами решить, какой формы они будут: кубики, кружочки, полукружочки и т. д. Относительно размеров, то кусочками должны иметь размер от 1,5 до 2,5 см. Также их можно потереть на терку с самыми крупными отверстиями.

3. Вскипятите в большой кастрюле подсоленную воду, добавьте в нее кабачки и бланшируйте их 1-2 минуты.

4. Слейте воду с помощью сита или дуршлага и переложите кусочки в большую миску с ледяной водой. Оставьте их на несколько минут, пока они не остынут, затем слейте воду и выложите кабачки на чистые полотенца. Промокните их насухо. Если вы шинкуете кабачки, пропустите этот шаг; вместо этого просто промокните их бумажными полотенцами.

5. Чистыми руками переложите кабачки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и заморозьте. Затем переложите их в пакеты объемом 1 литр, пригодные для замораживания. Выдавите воздух и лишнюю влагу из упаковки, хорошо закройте.

Можно ли замораживать сырые кабачки

Замораживать кабачки в сыром виде уместно, если они очень измельчены, ведь эти кусочки слишком малы для бланширования. Но любые более крупные куски кабачков следует сначала все-таки бланшировать, заверил Шаффнер.

Как долго хранятся замороженные кабачки

Герметичные пакеты с кабачками можно хранить в морозилке до одного года (для нарезанных кабачков) и от 3 до 4 месяцев (для потертых).

Как разморозить кабачки

Текстура овощей после замораживания меняется - она становится не такой хрустящей. Причина в том, что молекулы воды, замерзая, разрушают растительные ткани.

Для некоторых блюд, таких как хлеб из кабачков, тертые кабачки следует разморозить перед использованием. Также их следует отжать насухо, прежде чем добавлять в тесто. А вот большие кусочки можно класть в суп или рагу не размораживая, чтобы максимально сохранить их первоначальную текстуру.

Чтобы безопасно разморозить замороженные кабачки, Шаффнер рекомендует положить их на ночь в холодильник, разморозить в микроволновой печи или под проточной холодной водой.

Смотрите видео о том, как заморозить кабачки:

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Кто такой Дональд Шаффнер

Дональд Шаффнер - специалист по расширению знаний в области пищевых наук и заслуженный профессор Университета Рутгерса. В настоящее время он является заведующим кафедры пищевых наук. Он является членом Института пищевых технологов, Американской академии микробиологии, Общества анализа рисков и Международной ассоциации по защите пищевых продуктов (IAFP). Он занимал пост президента IAFP в 2013-2014 годах.

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