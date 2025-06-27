Чтобы не было каши с мошками: как сохранить фрукты свежими надолго

О чем речь:
- Сколько дней фрукты "живут" в холодильнике
- Где фрукты хранятся дольше
Если вы оставили дома миску с фруктами, уехав в отпуск или по делам, велик шанс, что по возвращении вас будет ждать неприятная картина: испорченные плоды, мошки и неприятный запах. Особенно это касается бананов, которые быстро теряют вид, если лежат под другими фруктами в куче. Блогер Анна Луиза поделилась эффективным методом, как избежать порчи фруктов, пишет Главред со ссылкой на Mirror
"Храните остатки фруктов из корзины в холодильнике или морозильной камере. Если оставить фрукты на открытом воздухе при комнатной температуре, они могут быстро созреть и заплесневеть. Созревшие, ферментирующие фрукты привлекают вредителей, таких как фруктовые мухи, которые питаются фруктами и откладывают на них яйца. Если вы оставляете фрукты в миске, добавьте несколько листьев базилика - они действуют как естественное средство от фруктовых мух", - посоветовала эксперт.видео дня
Также указано, что разные виды фруктов имеют разный срок хранения в холодильнике. Например, одни остаются свежими неделями, тогда как другие лишь несколько дней.
"Если отпуск длится дольше недели, путешественники могут хранить фрукты в морозильной камере, чтобы продлить срок их использования", - подчеркивают в материале.
Специалисты из Unlock Food обращают внимание: важно не только место хранения, но и состояние продуктов. Нарезанные фрукты имеют значительно более короткий срок годности.
"Например, яблоки хорошо хранятся в холодильнике в течение трех-четырех недель. Это по сравнению с другими фруктами, такими как бананы, ягоды, вишни, груши и клубника, которые могут храниться в холодильнике от трех до четырех дней - значительно более короткий срок", - отметили в Mirror.
Также рассказывалось, почему никогда не стоит выливать воду из-под макарон.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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