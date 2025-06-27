Чтобы не было каши с мошками: как сохранить фрукты свежими надолго

При комнатной температуре фрукты быстро созревают, ферментируют и привлекают фруктовых мух, которые откладывают на них яйца.

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Секреты защиты фруктов от порчи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Сколько дней фрукты "живут" в холодильнике

Где фрукты хранятся дольше

Если вы оставили дома миску с фруктами, уехав в отпуск или по делам, велик шанс, что по возвращении вас будет ждать неприятная картина: испорченные плоды, мошки и неприятный запах. Особенно это касается бананов, которые быстро теряют вид, если лежат под другими фруктами в куче. Блогер Анна Луиза поделилась эффективным методом, как избежать порчи фруктов, пишет Главред со ссылкой на Mirror

"Храните остатки фруктов из корзины в холодильнике или морозильной камере. Если оставить фрукты на открытом воздухе при комнатной температуре, они могут быстро созреть и заплесневеть. Созревшие, ферментирующие фрукты привлекают вредителей, таких как фруктовые мухи, которые питаются фруктами и откладывают на них яйца. Если вы оставляете фрукты в миске, добавьте несколько листьев базилика - они действуют как естественное средство от фруктовых мух", - посоветовала эксперт. видео дня

Также указано, что разные виды фруктов имеют разный срок хранения в холодильнике. Например, одни остаются свежими неделями, тогда как другие лишь несколько дней.

"Если отпуск длится дольше недели, путешественники могут хранить фрукты в морозильной камере, чтобы продлить срок их использования", - подчеркивают в материале.

​ Какие продукты нельзя хранить в холодильнике / Главред - инфографика ​

Специалисты из Unlock Food обращают внимание: важно не только место хранения, но и состояние продуктов. Нарезанные фрукты имеют значительно более короткий срок годности.

"Например, яблоки хорошо хранятся в холодильнике в течение трех-четырех недель. Это по сравнению с другими фруктами, такими как бананы, ягоды, вишни, груши и клубника, которые могут храниться в холодильнике от трех до четырех дней - значительно более короткий срок", - отметили в Mirror.

Также рассказывалось, почему никогда не стоит выливать воду из-под макарон.

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