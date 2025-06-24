Будут снова как новые: простой лайфхак, как отбелить носки без химии

Существуют натуральные средства для белья носков.

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Как освежить старые носки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вкратце:

Как отбелить носки в домашних условиях

Что точно поможет лучше химии

Белые носки со временем теряют свой опрятный вид: они темнеют, покрываются пятнами и выглядят изношенно, особенно в жаркую пору. Но вернуть им первоначальную белизну можно без использования агрессивных средств, таких как химический отбеливатель или сода. По данным издания Express, поможет обычный лимон, отмечает Главред.

"Хотя вы можете использовать проверенные чистящие средства, такие как пищевая сода или уксус, для удаления пятен на носках, лимонный сок является одним из самых эффективных способов очистки загрязненной одежды, говорит SockShop. Это связано со свойствами лимонного сока как "натурального отбеливателя", а также он обладает антибактериальными и антисептическими свойствами. Короче говоря, он прекрасно борется со всеми неприятными микробами, которые живут на ногах в жаркое лето и портят носки", - пишет издание. видео дня

Как вернуть белизну носкам с помощью лимона:

Выжмите сок одного лимона в теплую воду. Замочите носки на 2-3 часа. После этого постирайте их в стиральной машине.

Средство от пятен на одежде / Инфографика Главред

Чтобы усилить результат, можно воспользоваться хозяйственным мылом. После замачивания намыльте носки, положите в пакет, плотно завяжите и оставьте на ночь. Утром постирайте как обычно и ткань станет значительно светлее.

Альтернативный вариант - это пищевая сода. Ее добавляют в воду для замачивания или прямо в отсек стиральной машины (около 150-200 мл). Этот метод также хорошо осветляет ткань и нейтрализует запахи.

А если вы хотите, чтобы полотенца тоже были беленькие, существует "золотое правило" стирки, о котором знают лишь единицы.

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