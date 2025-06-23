Почему никогда не стоит выливать воду из-под макарон: лайфхак от шефа

Вода после варки макарон, как оказалось, может быть использована в приготовлении других блюд.

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Какое секретное оружие для идеальной яичницы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем добавлять воду от пасты в яйца

Как вода из макарон меняет яичницу

Большинство из нас просто выливает остатки воды из кастрюли после варки макарон. Однако, как сообщает Главред со ссылкой на издание Hetakeout, эта жидкость может стать неожиданным, но очень полезным ингредиентом для приготовления других блюд - в частности, для яичницы.

Профессиональный повар Нельсон Серрано-Бахри утверждает, что благодаря содержанию крахмала такая вода придает блюду мягкость и шелковистость. Она помогает белкам не сворачиваться слишком быстро, благодаря чему яйца остаются более нежными.

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"Вода после макарон содержит крахмал, который может немного защищать белки от чрезмерного свертывания, что приводит к более нежному результату...", - пояснил Серрано-Бахри.

К тому же, легкий вкус умами делает блюдо более глубоким на вкус.

"Хорошей отправной точкой будет 1-2 столовые ложки воды из-под пасты на два яйца. Это обеспечивает незначительное добавление крахмала и не сделает яйца водянистыми", - рассказал повар.

Однако, по словам повара, обязательно готовить на умеренном огне, осторожно переворачивая массу, чтобы она оставалась нежной, не пересушенной и не подгоревшей.

Также ранее рассказывалось, как правильно приготовить макароны, чтобы они не слиплись.

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