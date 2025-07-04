Ракеты будут массово атаковать Россию: эксперт сообщил о новом украинском оружии

Что сказал Бадрак:
- Для начала серийного производства ракет "Сапсан" Украине нужно несколько месяцев
- Украинские баллистические ракет смогут достать и до Москвы
- Приоритетными целями для ударов будут российские заводы
Украина может развернуть полный цикл производства баллистических ракет "Сапсан", с помощью которых военные смогут атаковать важные военные цели страны-агрессора России.
Об этом изданию УНИАН рассказал Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. По его словам, для организации серийного производства таких ракет Украине понадобится хотя бы несколько месяцев.
"Думаю, она сможет преодолевать 500 км. И, наверное, в свое время дотянется и до Москвы, но лучше, чтобы до важных военных целей - российских заводов", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что производство таких ракет - дело не быстрое, но сверхважное для Украины, которой нужно развивать и противовоздушную оборону и баллистическое вооружение.
Производство баллистических ракет в Украине - что известно
Ранее в ОП сообщали, что украинская баллистическая ракета уже протестирована, сейчас вопрос в масштабировании ее производства. Второй момент, над которым идет работа - это инвестиции в ракетную программу.
Впоследствии стало известно, что Украина начала массовое производство собственной баллистической ракеты "Сапсан". Эта ракета уже была испытана на поле боя и ударила по военной цели на расстоянии около 300 км.
Напомним, Главред писал, что Николай Маломуж сообщал, что в Украине уже существует производство баллистических ракет дальностью более 500 километров. Украинские ракеты должны иметь возможность поражать аэродромы стратегической авиации РФ, тактические объекты и пусковые установки БпЛА.
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О персоне: Валентин Бадрак
Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) - украинский писатель, публицист. С 1999 года - директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года - член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.
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