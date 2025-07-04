Пенсионерам будут доплачивать по 5 000 гривен ежемесячно: как получить надбавку

В ПФУ сказали, кто может получить надбавку к пенсии.

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Надбавка к пенсии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Пенсионеры могут получить надбавку к пенсии

Она предусмотрена для борцов за независимость Украины в ХХ веке

Сумма надбавки составляет 5,05 тыс. гривен

В Украине пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 5 тысяч гривен. Она предусмотрена для борцов за независимость Украины в ХХ веке, которые во времена коммунистического тоталитарного режима подверглись репрессиям. Об этом сообщает ПФУ.

Отмечается, что уже два года часть граждан получает доплаты в рамках закона № 3113-ІХ, который внес изменения в законы "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

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Таким гражданам установлена пенсия за особые заслуги перед Украиной в виде надбавки к основной пенсионной выплате.

Стоит заметить, что размер пенсии за особые заслуги борцам за независимость ежегодно повышают. После индексации в 2025 году размер такой надбавки составляет 5,05 тыс. грн.

Как известно, основанием для назначения надбавки являются справки с подтверждением вышеупомянутого статуса лица.

По правилам, пенсию за особые заслуги устанавливают со дня обращения или с даты приобретения права на нее, если человек обратился за назначением не позднее 12 месяцев со дня приобретения соответствующего права.

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Надбавки к пенсии - что известно

Как сообщал Главред, пожилые граждане Украины, которым исполнилось 80 лет, имеют возможность ежемесячно получать дополнительную финансовую поддержку, если они проживают самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе. В 2025 году эта надбавка к пенсии составляет 944,40 гривен.

Начиная с июля, часть пенсионеров сможет получать надбавку в размере примерно 300 гривен.

Кроме того, в Украине отдельные категории пенсионеров могут ежемесячно получать дополнительные средства к своей пенсии - сумма надбавки колеблется от 300 до 570 гривен.

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Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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