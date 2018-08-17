Лига Европы / fourthofficial.com

В минувший четверг, 16 августа, закончились ответные игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы, после которых стали известны абсолютно все пары, которые будут бороться за выход в групповой турнир.

Луганский клуб "Заря" будет играть против одного из лидеров нынешнего немецкого чемпионата − клуба "РБ Лейпциг ". Матчи плей-офф Лигы Европы будут проходить 23 и 30 августа. Первую встречу луганчане проведут на своем поле – запорожского стадиона "Славутич".

Остальные пары выглядят так: 1) "Олимпиакос" – "Бернли"; 2) "Олимпия" (Любляна) - "Спартак" (Трнава); 3) "Апоэл" - "Астана"; 4) "Русенборг" - "Шкендия"; 5) "Дюделанж" - "ЧФР Клуж"; 6) "Судува" - "Селтик"; 7) "Шериф" - "Карабах"; 8) "Мальме" - "Митьюлланд"; 9) "Торпедо" (Кутаиси) - "Лудогорец"; 10) "Сигма" (Оломоуц) - "Севилья"; 12) "Сарпсборг 08" - "Маккаби" (Тель-Авив); 13) "Партизан" - "Бешикташ"; 14) "Рапид" - "Стяуа"; 15) "Аполлон" - "Базель"; 16) "Глазго" (Рейнджерс) - "Уфа"; 17) "Аталанта" - "Копенгаген"; 18) "Зенит" - "Мольде"; 19) "Тренчин" - "АЕК Ларнака"; 20) "Генк" - "Брондбю"; 20) "Гент" - "Бордо".

/ uefa.com

/ uefa.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Заря" прошла в плей-офф отоброчного турнира Лиги Европы, одолев по сумме двух матчей португальскую "Брагу".