Лига Европы: результаты 2-го раунда квалификации, видео голов

26 июля 2018, 23:16

Квалификационные игры во второй по значимости еврокубковый турнир уже в самом разгаре.

Иллюстративное фото

В четверг, 26 июля, состоялась целая серия матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2018/2019.

Результаты:

"Тобол" (Казахстан) – "Пюник" (Армения) 2:1
Голы: 1:0 – 49 Федин, 2:0 – 80 Нургалиев, 2:1 – 90 Корян.

"Спартак" (Латвия) - "Ла Фьорита" (Сан-Марино) – 6:0
Голы: 1:0 – Кобзарь, 6; 2:0 – Малеев, 22; 3:0 – Кобзарь 26; 4:0 – Шлампе, 5:0 – Смит,64; 6:0 Стуглис 73.

"Кайрат" (Казахстан) – "АЗ Алкмар" (Голландия)
Голы: 1:0 –Эсеола, 12; 2:0 – Эсеола,50.

"Рудар Веленье" (Словения) - "Стяуа" (Румыния) – 0:2
Голы: 1:0 – Ман, 5; 2:0 – Фелипе Тейшейра

"Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция) – 0:1
Голы: 0:1 – Юссуф.

"Витесс" (Голландия) − "Виторул" (Румыния) 2:2
Голы: 1:0 – Дрэгуш, 44; 2:0 – Дрэгуш, 49; 2:1 – Матавж, 54; 2:2 –Линссен, 72

"Уфа" (Россия) - "Домжале" (Словения) − 0:0,

"Бальцан" (Мальта) – "Слован" (Словакия) − 2:1
Голы: 1:0 – Кальевич, 17; 2:0 – Любомирац,67; 2:1 – Савичевич.

"Торпедо Кутаиси" - "Викингур Гота" (Фареры) – 3:0
Голы: 1:0 – Капанадзе, 27; 2:0 – Кимадзе, 73; 3:0 – Куталия, 84

"Чихура" (Грузия) – "Марибор" (Словения) – 0:0

"Хапоэль Хайфа" (Израиль) – "Хафнарфьордур" (Исландия) − 1:1
Голы: 0:1 – Гомеш, 53; 1:1 – Папазоглу, 66

"РБ Лейпциг" (Германия) - Хэкен (Швеция) – 4:0
Голы: 1:0 – Брума, 35; 2:0 – Матеус Кунья, 38; 3:0 – Кампль, 50; 4:0 – Огюстен, 84

"Дюделанж" (Люксембург) – "Дрита" (Косово) – 2:1
Голы: 0:1 – Шабани, 45; 1:1 – Перес, 66; 2:1 –Тюрпель, 81 (с пенальти)

"Гонвед" - "Прогрес Нидеркорн" − 1:0
Голы: 1:0 −Барат, 83

"Маккаби Тель-Авив"( Израиль) – "Раднички Ниш" (Сербия) – 2:0
Голы: 1:0 − Кьяртанссон,51; 2:0 – Кьяртанссон (с пенальти), 69

ЦСКА София (Болгария) – "Адмира" (Австрия) – 3:0
Голы: 1:0 – Десподов, 29; 2:0 − Десподов, 34; 3:0 − Мауридес(пенальти), 38

"Зриньски" (Босния и Герцоговина) – "Валлетта" (Мальта)
Голы: 1:0 −Билбия,51; 1:1 – Фонтанелла, 90

"Жальгирис" (Литва) – "Вадуц" (Лихтенштейн) – 1:0
Голы: 1:0 – Антал, 86

"Мольде" (Норвегия) – "Лячи" (Албания) - 3:0
Голы: 1:0 – Холанд (с пенальти), 7; 2:0 – Хестад, 24; 3:0 − Джеймс, 79

"Ягеллония" (Польша) – "Риу Аве" (Португалия) - 1:0
Голы: 1:0 − Махай

АПОЭЛ (Кипр) - "Флора" (Эстония) - 5:0
Голы: Йоан Тавареш 25, Лукас 44, Нуну Мораиш 47 п, Шаллаи 73, Деллаторре 78.

ЛАСК (Австрия) - "Лиллестрем" (Норвегия) - 4:0
Голы: Гьогинер 6, Холланд 45, Гьогинер 70, Фрайзер 90

"Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Валлетта" (Мальта) - 1:1
Голы: Бильбия 51 - Фонтанельо 90

"Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - "Лех" (Польша) - 1:1
Голы: Бакай 53 - Амарал 89

"Динамо-Брест" - "Атромитос" (Кипр) - 4:2
Голы: Филипович 5, Савицкий 13, 61, 70 - Манусос 74, Веретило 80 аг, Кулурис 88

"Норшелланн" (Дания) - АИК (Швеция) - 1:0
Гол: Андерсен 11

"Хайдук Сплит" (Хорватия) - "Славия София" (Болгария) - 1:0
Гол: Саид 79

"Сутьеска" (Никшич) – "Алашкерт" (Мартуни) – 0:1
Гол: Зелькович 11.

"Олимпия" (Словения) – "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – 5:1
Голы: Боатенг 30, 68. Чрнич 56, 75. Кадрич 90 – Форсит 73.

"Нью-Сейнтс" (Ирландия) – "Линкольн" (Гибралтар) – 2:1
Голы: Эббе 6. Хадсон 83 – Чиполина, 31.

"Санта-Колома" (Андорра) – "Валюр" (Исландия) – 1:0
Гол: Эйрикссон 72.

"Гурник" (Польша) – "Тренчин" (Словения) – 0:1
Гол: Азанго 39.

"Б36" (Фареркие острова) – "Бешикташ" (Турция) – 0:2
Голы: Ленс 8. Генюл 26.

"Генк" (Бельгия) – "Фола" (Люксембург) – 5:0
Голы: Малиновский 4. Саматта 19. Троссар 25, 73 п, Деваст 28.

Напомним, ранее стали известны результаты матчей 2-го раунда квалификации Лиги Чемпионов. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Лига Европы футбол Кайрат Уфа Бордо Стяуа Тобол АЗ Алкмар
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять