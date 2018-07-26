Лига Европы: результаты 2-го раунда квалификации, видео голов

Квалификационные игры во второй по значимости еврокубковый турнир уже в самом разгаре.
В четверг, 26 июля, состоялась целая серия матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2018/2019.
Результаты:
"Тобол" (Казахстан) – "Пюник" (Армения) 2:1
Голы: 1:0 – 49 Федин, 2:0 – 80 Нургалиев, 2:1 – 90 Корян.
"Спартак" (Латвия) - "Ла Фьорита" (Сан-Марино) – 6:0
Голы: 1:0 – Кобзарь, 6; 2:0 – Малеев, 22; 3:0 – Кобзарь 26; 4:0 – Шлампе, 5:0 – Смит,64; 6:0 Стуглис 73.
"Кайрат" (Казахстан) – "АЗ Алкмар" (Голландия)
Голы: 1:0 –Эсеола, 12; 2:0 – Эсеола,50.
"Рудар Веленье" (Словения) - "Стяуа" (Румыния) – 0:2
Голы: 1:0 – Ман, 5; 2:0 – Фелипе Тейшейра
"Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция) – 0:1
Голы: 0:1 – Юссуф.
"Витесс" (Голландия) − "Виторул" (Румыния) 2:2
Голы: 1:0 – Дрэгуш, 44; 2:0 – Дрэгуш, 49; 2:1 – Матавж, 54; 2:2 –Линссен, 72
"Уфа" (Россия) - "Домжале" (Словения) − 0:0,
"Бальцан" (Мальта) – "Слован" (Словакия) − 2:1
Голы: 1:0 – Кальевич, 17; 2:0 – Любомирац,67; 2:1 – Савичевич.
"Торпедо Кутаиси" - "Викингур Гота" (Фареры) – 3:0
Голы: 1:0 – Капанадзе, 27; 2:0 – Кимадзе, 73; 3:0 – Куталия, 84
"Чихура" (Грузия) – "Марибор" (Словения) – 0:0
"Хапоэль Хайфа" (Израиль) – "Хафнарфьордур" (Исландия) − 1:1
Голы: 0:1 – Гомеш, 53; 1:1 – Папазоглу, 66
"РБ Лейпциг" (Германия) - Хэкен (Швеция) – 4:0
Голы: 1:0 – Брума, 35; 2:0 – Матеус Кунья, 38; 3:0 – Кампль, 50; 4:0 – Огюстен, 84
"Дюделанж" (Люксембург) – "Дрита" (Косово) – 2:1
Голы: 0:1 – Шабани, 45; 1:1 – Перес, 66; 2:1 –Тюрпель, 81 (с пенальти)
"Гонвед" - "Прогрес Нидеркорн" − 1:0
Голы: 1:0 −Барат, 83
"Маккаби Тель-Авив"( Израиль) – "Раднички Ниш" (Сербия) – 2:0
Голы: 1:0 − Кьяртанссон,51; 2:0 – Кьяртанссон (с пенальти), 69
ЦСКА София (Болгария) – "Адмира" (Австрия) – 3:0
Голы: 1:0 – Десподов, 29; 2:0 − Десподов, 34; 3:0 − Мауридес(пенальти), 38
"Зриньски" (Босния и Герцоговина) – "Валлетта" (Мальта)
Голы: 1:0 −Билбия,51; 1:1 – Фонтанелла, 90
"Жальгирис" (Литва) – "Вадуц" (Лихтенштейн) – 1:0
Голы: 1:0 – Антал, 86
"Мольде" (Норвегия) – "Лячи" (Албания) - 3:0
Голы: 1:0 – Холанд (с пенальти), 7; 2:0 – Хестад, 24; 3:0 − Джеймс, 79
"Ягеллония" (Польша) – "Риу Аве" (Португалия) - 1:0
Голы: 1:0 − Махай
АПОЭЛ (Кипр) - "Флора" (Эстония) - 5:0
Голы: Йоан Тавареш 25, Лукас 44, Нуну Мораиш 47 п, Шаллаи 73, Деллаторре 78.
ЛАСК (Австрия) - "Лиллестрем" (Норвегия) - 4:0
Голы: Гьогинер 6, Холланд 45, Гьогинер 70, Фрайзер 90
"Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Валлетта" (Мальта) - 1:1
Голы: Бильбия 51 - Фонтанельо 90
"Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - "Лех" (Польша) - 1:1
Голы: Бакай 53 - Амарал 89
"Динамо-Брест" - "Атромитос" (Кипр) - 4:2
Голы: Филипович 5, Савицкий 13, 61, 70 - Манусос 74, Веретило 80 аг, Кулурис 88
"Норшелланн" (Дания) - АИК (Швеция) - 1:0
Гол: Андерсен 11
"Хайдук Сплит" (Хорватия) - "Славия София" (Болгария) - 1:0
Гол: Саид 79
"Сутьеска" (Никшич) – "Алашкерт" (Мартуни) – 0:1
Гол: Зелькович 11.
"Олимпия" (Словения) – "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – 5:1
Голы: Боатенг 30, 68. Чрнич 56, 75. Кадрич 90 – Форсит 73.
"Нью-Сейнтс" (Ирландия) – "Линкольн" (Гибралтар) – 2:1
Голы: Эббе 6. Хадсон 83 – Чиполина, 31.
"Санта-Колома" (Андорра) – "Валюр" (Исландия) – 1:0
Гол: Эйрикссон 72.
"Гурник" (Польша) – "Тренчин" (Словения) – 0:1
Гол: Азанго 39.
"Б36" (Фареркие острова) – "Бешикташ" (Турция) – 0:2
Голы: Ленс 8. Генюл 26.
"Генк" (Бельгия) – "Фола" (Люксембург) – 5:0
Голы: Малиновский 4. Саматта 19. Троссар 25, 73 п, Деваст 28.
Напомним, ранее стали известны результаты матчей 2-го раунда квалификации Лиги Чемпионов.