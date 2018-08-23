"Заря" — "РБ Лейпциг": видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы

"Заря" - "Лейпциг" / masters-bet.com

Четверг, 21:30, Запорожье, Славутич-Арена. Арбитр — Бенуа Бастьен (Франция). Прямая трансляция на телеканале 2+2.

После того, как лугачане с шиком, блеском и феерией прошли в предыдущем раунде отборочного турнира Лиги Европы португальскую "Брагу", перед ними остался последний, но очень уж непростой, рубеж на пути в групповой этап – немецкий "РБ Лейпциг". Основанный лишь в 2009-м, клуб быстро пробился в Бундеслигу и "навел там шороху", выиграв серебрянные медали.

Как считают эксперты, в домашнем матче "Заре" крайне непросто выполнить свою задачу − создать необходимый голевой задел перед выездом в Германию и уберечь свои ворота от голов. У "РБ Лейпцига" крайне мощная атака – возглавляемая недавно феерившим на ЧМ-2018 легионером Юссуфом Поульсеном и крайне перспективным Тимо Вернером (он правда, только-только восстановился от травмы.

Интересная статистика:

Три из последних четырех игр в еврокубках "РБ Лейпциг" закончил минимальными ничьими − со счетом 1:1.

Ориентировочные составы:

"Заря": Махарадзе — Тымчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко — Силас, Харатин — Караваев, Леднев, Хомченовский — Рафаэль

"РБ Лейпциг": Гуляси – Лаймер, Ильзанкер, Упамекано, Клостерманн – Форсберг, Демме, Мукьеле, Брума – Вернер, Поульсен

Цитаты главных тренеров.

Юрий Вернидуб ("Заря"):

"Наш соперник — очень серьезная команда. У нее не такая долгая история, зато очень сильные спонсоры. Бюджет там огромный. Несколько футболистов РБ Лейпциг принимали участие в чемпионате мира в составе сборных своих стран. Это говорит о том, что клуб очень серьезный. Будем готовиться тщательно".

Ральф Рангник ("РБ Лейпциг"):

"Нам предстоит встретиться с соперником, который хорошо выглядит физически и является очень неудобным. Поединок будет очень непростым, и нам следует подготовиться к игре с командой, которая тактически действует как одно целое. Для этого нам необходимо найти и использовать правильные стилистические приемы. Мы тоже можем играть агрессивно и опасно, показывали это в прошлом"

Прямую телетрансляцию матча смотрите на канале "2+2"