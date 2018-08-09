«Заря» — «Брага», "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы

"Заря" и "Мариуполь" сыграют в Лиге Европы / Sky Sports

В четверг, 9 августа, состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы с участием украинских команд. В Запорожье луганская «Заря» будет принимать португальскую «Брагу», а в Одессе «Мариуполь» встретится с французским «Бордо».

Неуступчивая «Брага»

Португальцы имеют немалый опыт встреч с украинскими клубами. В свое время «Брага» встречалась с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». В 2011 году в четвертьфинале Лиги Европы португальцы выбили киевлян за счет гола, забитого на чужом поле. А в 2016 году в групповом раунде Лиге Европы «Шахтер» оказался сильнее португальцев, победив в двух матчах с общим счетом 6:2.

На сегодня у «Зари» есть определенное преимущество за счет того, что в УПЛ сыграно три тура, тогда как португальская лига стартует лишь в ближайший уик-энд.

Ориентировочные составы

«Заря»: Махарадзе — Тымчик, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Харатин — Караваев, Арвеладзе, Хомченовский — Рафаэль

«Брага»: Матеус – Гайано, Рауль Силва, Бруно Виано, Аилтон – Эсжайо, Вукчевич, Клаудемир, Орта – Паулиньо, Уилсон

Матч «Заря» — «Брага» начнется в 21:30, прямая трансляция на телеканале «2+2».

Французский барьер для «Мариуполя»

После того, как в предыдущем раунде квалификации ЛМ мариупольцы прошли шведский «Юргорден», подопечным Александра Бабича предстоит сложнейшее испытание в противостоянии с именитым французским «Бордо».

Жирондинцы переживают не лучшие времена, ведь в предыдущем чемпионате Франции заняли лишь шестое место. Однако французы являются завсегдатаями еврокубков и имеют в своем составе немало опытных футболистов. При этом главной звездой в составе соперника «Мариуполя», безусловно, является чех Ярослав Плашил. В свои 36 чешский хавбек продолжает выступления на высоком уровне, а любителям футбола запомнился по выступлениям за «Монако» и «Осасуну».

Отметим, что в предыдущем туре квалификации «Бордо» преодолел латвийский барьер в виде «Вентспилса», подержав минимальные победы 1:0 и 2:1.

Ориентировочные составы

«Мариуполь»: Худжамов — Белый, Яворский, Быков — Полегенько, Пихаленок, Мишнев, Тищенко, Демири — Чурко — Фомин

«Бордо»: Костиль – Левчук, Кунде, Пабло, Пундже – Плашил, Чоуамени, Санкаре, Юссуф, Камано – Де Превиль

Матч «Мариуполь» — «Бордо» начнется в 20:00, трансляция на телеканале «Футбол 1».

Прогнозы букмекеров

В то же время, по прогнозу букмекеров, фаворитом пары «Заря» - «Брага» является португальская команда.Контора Bwin дает на победу Зари коэффициент 3.70, шансы Браги оценивает в 2.05, а вероятность ничейного исхода – в 3.20.

Bet 365 верит в победу Зари еще меньше, оценивая ее в 4.20. На Брагу контора дает 2.00, и на ничью – 3.10.

William Hill оценивает вероятность победы Зари в 3.80, на триумф Браги дает 2.05, а на ничью – 3.25.

А в паре «Мариуполь» - «Бордо» букмекеры считают фаворитом гостей украинской команды.

Контора bet365 дает коэффициент 1,53 на победу Бордо. William Hill предлагает 1,57, PariMatch – 1,58, а bwin – 1,6.Коэффициенты на ничью начинаются с 3,75 в bwin, William Hill предлагает 3,8, PariMatch – 3,85 и 4 – bet365.

На победу Мариуполя bwin дает 5,75, bet365 и William Hill – по 6, а больше всех предлагает PariMatch – 6,2.

Напомним, 2 августа, в Одессе состоялся ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором "Мариуполь" принимал шведский "Юргорден". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды.