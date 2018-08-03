"Мариуполь" — "Юргорден" 2:1: украинцы вышли в 3-й раунд квалификации ЛЕ, фото и видео

В четверг вечером, 2 августа, в Одессе состоялся ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором "Мариуполь" принимал шведский "Юргорден". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды, которая пробилась в следующий раунд соревнований.

Отметим, что основное время игры закончилось со счетом 1:1. Счет в матче на 64-й минуте открыл Александр Пихаленок - мяч после рикошета от защитника гостей и влетел в сетку ворот "Юргордена". На 78-й минуте шведы отыгрались – Баджи забил гол в ворота хозяев.

После этого в матче было назначено дополнительное время, в котором мариупольцы забили гол с пенальти. На 97-й минуте атака хозяев завершилась фолом шведов в своей штрафной и Фомин четко реализовал пенальти.

"Мариуполь" — "Юргорден" 2:1 (первый матч 1:1)

Голы: Пихаленок, 63, Фомин, 97 (с пенальти) — Баджи, 78

"Мариуполь": Худжамов — Белый (Чоботенко, 106), Яворский, Быков — Полегенько, Мишнев, Пихаленок, Тищенко (Кирюханцев, 111), Демири (Дава, 116) — Чурко (Вакула, 72), Фомин

"Юргорден": Исакссон — Ларссон (Андерссон, 106), Йоханссон, Ольссон, Аугустинссон — Ринг (Даниельсон, 101), Карлстром (Уокер, 99), Ульвестад, Радетинац (Кошица, 89) — Баджи, Мрабти

Предупреждения: Фомин, Пихаленок — Баджи, Аугустинссон, Карлстром, Ольссон, Ульвестад, Мрабти

Как оказалось, следующим соперником "Мариуполя" в Лиге Европы в 3-м раунде квалификации стал французский "Бордо". Французы переиграли латвийский "Вентспилс" со счетом 3:1 сумме двух матчей (1:0 и 2:1).

Матчи "Мариуполя" и "Бордо" состоятся 9-го и 16 августа. Первая игра состоится в Украине, ответная - на поле французской команды.

Напомним, в первом матче в Швеции команды сыграли вничью 1:1.