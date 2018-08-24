"Мозгов вообще нет": Вернидуб эмоционально отреагировал на удаление полузащитника "Зари"

"Заря" сыграла вничью с "Лейпцигом" / zarya-lugansk.com

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб эмоционально отреагировал на красную карточку, которую полузащитник Богдан Леднев получил в начале матча плей-офф квалификации Лиги Европы против немецкого "Лейпцига".

В то время как Леднев покидал поле за то, что лежа ударил ногами Марсело Сараччи, Вернидуб крикнул своему футболисту: "Ты что, ты сейчас оставил вдесятером нас! Бл**ь, у вас синдром там в Киеве. Мозгов вообще нет".

Отметим, что Леднев является игроком киевского "Динамо" и выступает за "Зарю" на правах аренды.

После матча Вернидуб несколько сбавил тон и прокомментировал досадный эпизод: "Это все эмоции, я извиняюсь перед киевлянами. Просто сказал, что нельзя так вести себя. Да, было нарушение, но как бы там больно ни было, судья уже свистнул, тем более, поставил штрафной в их ворота. Зачем отбрыкиваться? Это неправильно. Но я все равно пожал руку Богдану, поддержал его, потому что вы не видели, а я видел его в перерыве – у него слезы на глазах, переживания.

Молодцы и ребята, которые сказали, что он еще молодой, будет ему урок. Их слова: "Мы за него отстоим". Что они и сделали. Поэтому, у Богдана должок перед командой, в следующей игре выйти и забить гол, принести победу".

Напомним, в четверг, 23 августа "Заря" провела первый поединок против "Лейпцига", матч закончился вничью 0:0.