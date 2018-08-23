"Заря" - "Лейпциг": 0 - 0. "Битва десятерых"

Рубка на поле стояла отчаянная - но сломить оборону луганчан "Лейпцигу" так и не удалось

Начало битвы отметилось сумбуром - "Лейпциг", в рядах которого было несколько дебютантов, не мог разобраться и скоординировать атаку. В противоположность им, "Заря" вышла на поле неизменным, уже сыгранным составом. Луганчане сразу дали понять, что не поднимут лапки кверху - Рафаэл и Леднев дали немцам жару.

Кстати, на 16-й минуте "Заря" осталась вдесятером. Подвел команду Богдан Леднев, который после фола Сараччи решил ногами отмахнуться от соперника. Судья этот эпизод увидел и без лишних слов удалил украинца - таким образом, 20-летний Леднев получил свою первую красную карточку во взрослом футболе.

После удаления Леднева оказалось, что "Заря" сдаваться не собирается - подопечные Вернидуба, что называется, "зубами вцепились" в свою половину поля и стойко отражали натиск германцев. К исходу первого тайма, к удивлению многих, табло на поле демонстрировало по нулю с каждой стороны - луганчане и думать не могли об атаке, а "Лейпциг" так и не сумел прорвать оборону соперника.

Ко второму тайму "РБ" приободрился, но даже после того, как зажал "Зарю" уже чуть ли не в их штрафной, все равно не сумел добиться успеха. Луганчане устояли, завершив игру с ничейным счетом. О напряжении говорит тот факт, что "Лейпциг" за всю игру нанес по воротам "Зари" 30 ударов. Правда, лишь 6 из них непосредственно в область ворот, и лишь 2 - в створ. "Стреляли часто, но поражали лишь рыбу", в общем.

Ответный матч обещает повторить эту ситуацию - когда луганчане будут держать оборону, а "Лейпцигу" придется учиться играть первым номером. С тем уровнем самопожертвования, который был сегодня у хозяев, есть надежда, что путевку в группу команда Вернидуба просто так не отдаст.

Украина. Запорожье. Стадион "Славутич-Арена

"Заря - "РБ Лейпциг" 0:0

"Заря": Луис Фелипе, Александр Сваток, Игорь Харатин, Дмитрий Хомченовский (Владислав Кабаев 59), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев, Александр Тымчик, Александр Караваев (Артем Гордиенко 83), Рафаэль да Силва (Владислав Кочергин 57), Силас

"РБ Лейпциг": Ивон-Ландри Мвого, Марсело Сараччи, Вилли Орбан, Ибраима Конате, Тимо Вернер, Штефан Ильзанкер, Брума, Матеус Кунья (Юссуф Поульсен 72), Норди Мукиэле (Эмиль Форсберг 62), Конрад Лаймер (Лукас Клостерман 80), Диего Демме

Предупреждения: Рафаэль да Силва 29 - Матеус Кунья 42, Марсело Сараччи 68

Удаление: Богдан Леднев 16 (удар соперника после свистка)