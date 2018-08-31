"Одна из сильнейших команд мира": Фонсека оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Паулу Фонсека / Reuters

Английский "Манчествер Сити", который стал соперником донецкого "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов, является одной из сильнейших команд мира, заявил наставник "горняков" Паулу Фонсека.

"Мы снова встретимся с одной из самых сильных команд мира – "Манчестер Сити". Также нам попались еще два крепких соперника.

Я говорил сегодня утром, что "Лион" – один из тех клубов, которые я меньше всего хотел. Он занял третье место в прошлом году во Франции, там собраны отличные опытные игроки, физически сильные. Несколько раз видел их матчи вживую и могу сказать, что они демонстрируют очень хороший атакующий футбол. Поэтому, еще раз повторю, у нас будет серьезный соперник.

То же касается и "Хоффенхайма". Думаю, третье место в Бундеслиге уже говорит о многом. Это также команда, демонстрирующая очень качественный футбол. У них молодой тренер, и они действительно удивляют в Германии.

Все мы сейчас можем назвать фаворитом "МанСити", потому что он самый сильный в группе и главный кандидат на выход. В то же время я считаю, что "Шахтер", "Лион" и "Хоффенхайм" находятся примерно на одинаковом уровне и могут бороться за второе место", - цитирует Фонсеку официальный сайт "Шахтера".

Отметим, что по результатам жеребьевки, "Шахтер" попал в группу F, где его соперниками, кроме "Манчестер Сити", стали французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм". Первый тур состоится 19 сентября, "Шахтер" дома примет "Хоффенхайм".