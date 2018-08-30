Лига чемпионов: возможные соперники "Шахтера" и где смотреть жеребьевку группового этапа

В Швейцарии состоится жеребьевка Лиги чемпионов / football.ua

В четверг, 30 августа, в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018-2019 годов.

Отметим, что команды предварительно поделены на четыре корзины, при этом единственный участник от Украины донецкий "Шахтер" оказался во второй корзине.

В первую корзину вошел действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы УЕФА и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА.

При этом составы остальных корзин определились по коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

По итогам жеребьевки будут сформированы 8 групп по 4 команды.

При этом свои путевки в групповой этап Лиги чемпионов автоматически получили 26 клубов, а еще шесть клубов прошли сито квалификации.

Корзина 1: Реал Мадрид (Испания), Атлетико (Испания), Барселона (Испания), Бавария (Германия), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), ПСЖ (Франция), Локомотив (Россия)

Корзина 2: Боруссия Дортмунд (Германия), Порту (Португалия), Манчестер Юнайтед (Англия), Шахтер (Украина), Бенфика (Португалия), Наполи (Италия), Тоттенхэм (Англия), Рома (Италия)

Корзина 3: Ливерпуль (Англия), Шальке (Германия), Лион (Франция), Монако (Франция), Аякс (Нидерланды), ЦСКА, (Россия), ПСВ, (Нидерланды), Валенсия (Испания)

Корзина 4: Виктория (Чехия), Брюгге (Бельгия), Галатасарай (Турция), Янг Бойз (Швейцария), Интер (Италия), Хоффенхайм (Германия), Црвена Звезда (Сербия), АЕК (Греция)

Также отметим, что украинские и российские команды будут разведены, поэтому "Шахтеру" не достанется в соперники по группе ни "Локомотив", ни ЦСКА.

При этом игры первого тура группового этапа состоятся 18 и 19 сентября.

Команды, занявшие 1 и 2 места по итогам группового этапа попадут в 1/8 финала турнира, в то время как занявшие 3 места отправятся в 1/16 Лиги Европы.

Отметим, что процедура жеребьевки начнется в 19:00 по киевскому времени, трансляцию можно посмотреть на канале "Футбол 2".