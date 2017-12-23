"Черноморец" объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером одесского "Черноморца" стал Константин Фролов, ранее работавший с молодежным составом клуба.

Помогать Фролову будут Константин Балабанов и Андрей Глущенко, сообщает пресс-служба "Черноморца".

Фролов играл в юношеской команде СКА (Одесса), с 1991 по 1996 гг. в "Динамо" (Одесса). В 1995/96 — во второй лиге — 26 матчей (1 гол). Работал тренером в футбольных школах СК "Одесса" и "Спартак" им. И. Беланова.

В "Черноморце" в 2005—2010 годах тренировал молодежный состав и вторую команду. "Молодежка" становилась третьим призером чемпионата Украины. Возглавлял юношескую сборную Казахстана (U-17), грузинские клубы "Шукура" (Кобулети) и "Динамо" (Батуми). С августа 2015 года по май 2017 года — спортивный директор СДЮШОР "Черноморец". С 9 ноября 2017 года был старшим тренером молодежного состава "Черноморца".

Фролов сменил на посту главного тренера "Черноморца" Олега Дулуба.