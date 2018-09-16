Динамо – Заря – 1:1. Киевляне чудом избежали поражения. Видео голов

Киевляне и луганчане показали равные возможности / Фото: zarya-lugansk.com

В центральном матче 8-го тура УПЛ между луганской Зарей и киевским Динамо победителей выявлено не было – команды показали равный счет.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Заря - Динамо 1:1

Голы: Артём Громов 44 - Сергей Сидорчук 67

Заря: Заури Махарадзе, Александр Сваток, Игорь Харатин, Дмитрий Хомченовский (Руиз Леонардо Асеведо 39), Виталий Вернидуб, Александр Караваев, Рафаэль да Силва, Владислав Кабаев, Артём Громов (Владислав Кочергин 65), Силас, Евгений Чеберко

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Миккель Дуэлунн 59), Виктор Цыганков, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Назарий Русин (Владислав Супряга 71), Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра

Предупреждения: Владислав Кабаев 41, Силас 69, Игорь Харатин 89, Владислав Кабаев 90+2 - Виталий Буяльский 31, Владимир Шепелев 46, Виктор Цыганков 90+1

Удаление: Владислав Кабаев 90+2 (вторая желтая).

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что вина за поражение команды в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги львовским "Карпатам" полностью лежит на нем.