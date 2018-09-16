Заря - Динамо: прямая видеотрансляция матча восьмого тура УПЛ

"Заря" - "Динамо" / Ua-football

Обе команды подошли к очному поединку в очень разном состоянии. "Динамо" без шансов и вариантов вылетело из Лиги Чемпионов от амстердамского "Аякса" и готовится "утешительно" стартовать в Лиге Европы. В чемпионате киевляне играют "через пень-колоду" - играя вничью с "Черноморцем" на выезде и проигрывая "Карпатам" дома. "Заря", напротив, продемонстрировала отличную игру и едва не прошла в Лигу Европы через сильнейшего противника - немецкий "РБ Зальцбург". В чемпионате луганчане играют еще мощнее, чему примером их гостевой разгром (5:0) "Арсенала-Киев".

Однако, как считают эксперты, на исход нынешнего матча в Запорожье могут повлиять кадрово-юридические дела "Зари". Несколько игроков (Тымчик, Михайличенко,Леднев) на поле "Славутич-Арены" выйти не смогут - поскольку арендованы как раз у "Динамо". Соответственно, коучу луганчан Юрию Вернидубу в который раз предстоит поломать голову по поводу стартового состава.

У наставника киевлян Александра Хацкевича тоже есть определенные кадровые проблемы - травмированы и точно не сыграют с "Зарей" полузащитники Владимир Шепелев и Александр Андриевский. Однако в нынешнем "Динамо" они играют, скорее, "на подхвате", поэтому, думается, белорусский специалист найдет, кем их заменить.

В целом же, матч ожидается очень и очень интересный, напряженный и изобилующий атаками обеих команд.

Ориентировочные составы

Заря: Махарадзе — Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Харатин, Силас — Караваев, Гордиенко, Хомченовский – Рафаэль

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Цыганков, Шапаренко, Вербич — Беседин

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