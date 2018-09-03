Хацкевич взял на себя вину за провал "Динамо" в игре с "Карпатами"

3 сентября 2018, 09:40

Главный тренер киевского клуба сказал, что не уходит с поста.

Александр Хацкевич сообщил, что вина за поражение
Александр Хацкевич утверждает, что вина за поражение "Динамо" полностью лежит на нем / fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что вина за поражение команды в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги львовским "Карпатам" полностью лежит на нем.

В первом тайме было стыдно наблюдать, с каким настроением киевляне вышли на поле, рассказал наставник на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте "Динамо".

"Это моя вина. Я полностью виноват в том, что с первых минут не было необходимого настроения. Было трудно что-то перестроить в первом тайме, потому что движения не было вообще. Не было мысли. Вроде и моменты были, но они не учитываются", — отметил специалист.

Хацкевич добавил, что второй тайм "динамовцы" начали более агрессивно, но так нужно было играть с самого начала. "Это поражение полностью на мне. Относительно дальнейших решений мы переговорим с президентом клуба (Игорь Суркис — Ред.). Я для себя принял решение и поблагодарил ребят за то время, которое мы вместе, и пожелал им успехов в сборной. За этот период нужно принять правильное решение, которое пойдет на пользу команде", — заявил он.

Позже тренер в комментарии программе "Профутбол" на телеканале "2+2" сказал, что не уходит из клуба. "В первую очередь, нужно научиться держать удар... первое поражение в чемпионате. Да, трудно это принять, но все равно такие решения не принимаются сразу после игры (уход в отставку — Ред.)", — сообщил собеседник.

"Это все мы с президентом обсудим позже... самое главное — чтобы наше решение пошло на пользу клубу. Все остальное — это эмоции после игры. Может, где-то неправильно поставил ударение ... Ребята поддерживают меня ... я не ухожу", — утверждал наставник.

Напомним, вечером 2 сентября в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" "Динамо" проиграло "Карпатам" со счетом 0:2, при том, что львовяне на 55-й минуте остались в меньшинстве. 

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Динамо Карпаты Премьер-лига Александр Хацкевич
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