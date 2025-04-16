Работали "по знакомству": БЭБ разоблачило группу фальшивомонетчиков

Кратко:
- Разоблачена группа фальшивомонетчиков в Киевской и Винницкой областях
- Изъяты поддельные купюры на 2,3 млн грн
В Киевской и Винницкой областях разоблачена группа лиц, которые занимались сбытом поддельных гривен, долларов США и евро. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
Злоумышленники реализовывали фальшивые деньги во время личных встреч, привлекая "клиентов" выгодными условиями - продавали купюры за 30-65% от их реальной рыночной стоимости. По предварительным данным, в преступную группу входили жители Киевской и Винницкой областей.
Правоохранители отмечают, что подделки были изготовлены на достаточно высоком уровне, а сами фигуранты находили покупателей через личные связи.
"Своих клиентов находили через личные связи. Один из фигурантов задержан непосредственно при попытке продажи поддельных 30 тысяч долларов США", - говорится в сообщении БЭБ.
Во время обысков, проведенных в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли фальшивые купюры на сумму почти 2,3 млн грн в гривневом эквиваленте.
Двум участникам группы уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины - за хранение, приобретение, перевозку и сбыт незаконно изготовленной иностранной валюты, совершенные организованной группой в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с СБУ в Винницкой области. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.
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Что такое Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)?
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) - украинский правоохранительный орган в сфере охраны экономической безопасности государства.
Цель Бюро - противодействие экономическим преступлениям против государства путем реализации правоохранительной, аналитической, экономической, информационной и других функций. Wikipedia
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