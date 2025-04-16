Работали "по знакомству": БЭБ разоблачило группу фальшивомонетчиков

В Украине задержали группу, сбывавшую фальшивые евро и гривны.

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Злоумышленники продавали фальшивые доллары, евро и гривны за полцены / коллаж: Главред, фото: ГБР

Кратко:

Разоблачена группа фальшивомонетчиков в Киевской и Винницкой областях

Изъяты поддельные купюры на 2,3 млн грн

В Киевской и Винницкой областях разоблачена группа лиц, которые занимались сбытом поддельных гривен, долларов США и евро. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

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Злоумышленники реализовывали фальшивые деньги во время личных встреч, привлекая "клиентов" выгодными условиями - продавали купюры за 30-65% от их реальной рыночной стоимости. По предварительным данным, в преступную группу входили жители Киевской и Винницкой областей.

Правоохранители отмечают, что подделки были изготовлены на достаточно высоком уровне, а сами фигуранты находили покупателей через личные связи.

"Своих клиентов находили через личные связи. Один из фигурантов задержан непосредственно при попытке продажи поддельных 30 тысяч долларов США", - говорится в сообщении БЭБ.

Во время обысков, проведенных в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли фальшивые купюры на сумму почти 2,3 млн грн в гривневом эквиваленте.

Двум участникам группы уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины - за хранение, приобретение, перевозку и сбыт незаконно изготовленной иностранной валюты, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с СБУ в Винницкой области. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

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