Жена фигуриста Плющенко рассказала, на что в 12 лет заработал ее сын-хам

Мать Плющенко-младшего рассказала, что ее сын заработал на недвижимость в РФ.

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Сын Плющенко якобы заработал себе на квартиру / Коллаж Главред, фото Instagram/gnomgnomych

Кратко:

Почему мать мальчика вызверилась на хейтеров

На что якобы заработал ее сын-фигурист

12-летний сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко, который с малых лет стоит на коньках, никак не сложит себе цены, а также хамит, публично оскорбляя свою семью, заработал в свои 12 лет на элитную квартиру в террористической Москве.

Об этом рассказала его мать - продюсер Яна Рудковская, которая в очередной раз оправдывалась за видео сына и подчеркивание его посредственного результата. В своем телеграмм-канале она сообщила радостную новость.

видео дня

"У любого ребенка с детства должна были дисциплина. А еще должно быть деятельное, развивающее хобби. У него оно уже профессиональное и приносящее деньги. На квартиру на "Патриках" уже в 12 лет он заработал", — сказала Рудковская.

Сын Плющенко заработал себе на квартиру / Фото Instagram/gnomgnomych

Также накануне она опубликовала видео, где Плющенко старший делает прыжок вместе с сыном. Это видео раскритиковали, так как достижения младшего Плющенко очень посредственные и сомнительные. "Кто сейчас в мире из фигуристов может продемонстрировать и прыгнуть тройные прыжки вместе - отец и сын?" - спрашивает Рудковская.

Сын Плющенко известен своим хамством / Фото Instagram/gnomgnomych

Сын Плющенко известен своим хамством / Фото Instagram/gnomgnomych

Она также разразилась гневной тирадой, где обвинила всех, кто не считает ее сына выдающимся в отсутствии экспертизы и профессионализма.

Остается открытым вопрос, где бы был этот подросток и как бы он заработал на квартиру, если бы не его знаменитые и богатые родители.

Между тем, Плющенко-младшему гораздо лучше и профессиональнее удается хамить и оскорблять свою семью. При чем, делает он это публично и нагло.

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Напомним, ранее 9-летний сын российской пары заявил, что мечтает обойти своего отца в профессиональных достижениях. "Я хочу обойти своего отца", - с блеском в глазах заявил Александр Плющенко в шоу Секрет на миллион, посмотрев на именитого спортсмена.

К слову, в прошлый раз Плющенко уже вызверился на своего отца. Подростку не понравилось, что его отец любит играть в падел-теннис.

Между тем, его мать - музыкальный продюсер в террористической России Яна Рудковская считает, что ее сын не нуждается в воспитании. "Нашему Гномычу палец в рот не клади - откусит по локоть. И текст выдаст от души, похлеще любого спичрайтера и креативщика. Это он еще не в полную силу старался, мы дома и не такие скромные обороты слышим", - гордится умением своего сына хамить Рудковская.

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Кто такой Евгений Плющенко? Евгений Плющенко — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".

В декабре 2022 года Украина внесла Плющенко в санкционный список публичных лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины".

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