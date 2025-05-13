Жена фигуриста Плющенко рассказала, на что в 12 лет заработал ее сын-хам

Кратко:
- Почему мать мальчика вызверилась на хейтеров
- На что якобы заработал ее сын-фигурист
12-летний сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко, который с малых лет стоит на коньках, никак не сложит себе цены, а также хамит, публично оскорбляя свою семью, заработал в свои 12 лет на элитную квартиру в террористической Москве.
Об этом рассказала его мать - продюсер Яна Рудковская, которая в очередной раз оправдывалась за видео сына и подчеркивание его посредственного результата. В своем телеграмм-канале она сообщила радостную новость.
"У любого ребенка с детства должна были дисциплина. А еще должно быть деятельное, развивающее хобби. У него оно уже профессиональное и приносящее деньги. На квартиру на "Патриках" уже в 12 лет он заработал", — сказала Рудковская.
Также накануне она опубликовала видео, где Плющенко старший делает прыжок вместе с сыном. Это видео раскритиковали, так как достижения младшего Плющенко очень посредственные и сомнительные. "Кто сейчас в мире из фигуристов может продемонстрировать и прыгнуть тройные прыжки вместе - отец и сын?" - спрашивает Рудковская.
Она также разразилась гневной тирадой, где обвинила всех, кто не считает ее сына выдающимся в отсутствии экспертизы и профессионализма.
Остается открытым вопрос, где бы был этот подросток и как бы он заработал на квартиру, если бы не его знаменитые и богатые родители.
Между тем, Плющенко-младшему гораздо лучше и профессиональнее удается хамить и оскорблять свою семью. При чем, делает он это публично и нагло.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее 9-летний сын российской пары заявил, что мечтает обойти своего отца в профессиональных достижениях. "Я хочу обойти своего отца", - с блеском в глазах заявил Александр Плющенко в шоу Секрет на миллион, посмотрев на именитого спортсмена.
К слову, в прошлый раз Плющенко уже вызверился на своего отца. Подростку не понравилось, что его отец любит играть в падел-теннис.
Между тем, его мать - музыкальный продюсер в террористической России Яна Рудковская считает, что ее сын не нуждается в воспитании. "Нашему Гномычу палец в рот не клади - откусит по локоть. И текст выдаст от души, похлеще любого спичрайтера и креативщика. Это он еще не в полную силу старался, мы дома и не такие скромные обороты слышим", - гордится умением своего сына хамить Рудковская.
Вас также может заинтересовать:
- "Скучно, глупо": путиниста-фигуриста разнесли за нытье по поводу "Олимпиады"
- Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца
- Перешел черту: наглый сын российского фигуриста публично оскорбил отца
Кто такой Евгений Плющенко?
Евгений Плющенко — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".
В декабре 2022 года Украина внесла Плющенко в санкционный список публичных лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред