"Путин хочет воевать": Волкер сказал, когда ждать прекращения огня в Украине

Волкер уверен, что в какой-то момент даже постоянное прекращение огня станет реальным.

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Волкер сказал, когда ждать прекращения огня в Украине / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Что сказал Курт Волкер:

Переговоры с Россией сейчас не помогут завершить войну

Важно иметь в переговорах международное участие

В данное время 30-дневное прекращение огня в Украине невозможно, так как российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Такое мнение бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер высказал в интервью Радио Свобода.

Волкер уверен, что в какой-то момент даже постоянное прекращение огня станет реальным, однако сейчас, по его словам, "Путин не готов".

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"Он не хочет прекращения огня. Он хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Он хочет увидеть, смогут ли его войска достичь чего-то в летнем наступлении. Поэтому он просто не готов к этому", - объяснил он.

Однако все равно наступит момент, когда финансовое и военное давление на Россию заставит Путина пойти на уступки, уверен диплома.

"Это приведет к тому, что он скажет: "Хорошо, сейчас тот момент, когда мы должны согласиться на прекращение огня". Это может случиться осенью или в следующем году. Я думаю, что, возможно, к концу этого года мы дойдем до этого момента", - сказал Волкер.

Он также считает, что прямые переговоры с Россией сейчас не помогут завершить войну и в принципе вряд ли приведут к какому-либо результату.

"Это не поможет. Это не приведёт ни к какому прогрессу. Важно иметь в переговорах международное участие, потому что Путин будет лгать, обманывать и искажать факты – и все должны это видеть. Если Украина и Россия будут сидеть в одной комнате, Россия выйдет, обвинит Украину во всевозможных вещах, и у людей сложится запутанная картина", - объяснил он.

В этой связи он считает, что важно международное участие по конкретным вопросам, таким как обмен пленными, временное прекращение огня в определённой зоне или отказ от ударов по энергетическим объектам.

Он также заявил, что после прекращения огня, нужно использовать это время с умом.

"Мы должны инвестировать в военный потенциал Украины, обучение, европейские силы сдерживания, экономическое развитие, как можно более быструю интеграцию Украины в ЕС, чтобы удержать Путина от будущих атак", - предупреждает Волкер.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что президент США Дональд Трамп настаивает на прямом диалоге между Киевом и Москвой для завершения войны. Если стороны не согласятся на переговоры в ближайшее время, США могут выйти из процесса мирного урегулирования.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия и Украина могут достичь прогресса на переговорах 15 мая в Стамбуле. Однако для этого есть условие. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".

Аналитики Института изучения войны считают, что российские официальные лица, вероятно, ставят условия для того, чтобы хозяин Кремля Владимир Путин отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для двусторонних переговоров о прекращении огня.

Тем временем по данным Bloomberg, европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы.

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