С Днем Сухопутных войск Украины 2019 – поздравления и крутые открытки

Прикольные картинки с Днем Сухопутных войск и пожелания на словах подобрал Главред на их праздник 12 декабря.
День Сухопутных войск Украины – праздник 12 декабря, дата которого неизменна.
Годом его рождения стал 1997 год, то есть на следующий год после завершения формирования украинских сухопутных войск ВСУ.
Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины в этот день принимают истинные герои страны – из ракетных, танковых и механизированных войск и войск противовоздушной обороны, артиллерии и армейской авиации. Суровые и мужественные пожелания своими словами и открытки с Днем Сухопутных войск принимают также бойцы десантно-штурмовых войск и войск спецназначения.
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День Сухопутных войск Украины – поздравления в прозе
Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. С праздником!
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С Днем войск сухопутных тебя! Верной службы тебе и смелости на каждом нелегком шагу. Мы молимся о твоем возвращении домой ежедневно. С праздником, дорогой!
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Поздравляем с Днем сухопутных войск Украины! В ваш праздник, за верность и честь, которые вы отдаете своей стране, вам хочется пожелать такого счастья, какое только доступно человеку! Будьте самыми лучшими воинами!
День Сухопутных войск Украины – поздравления в стихах
Сухопутных войск бойцов
Поздравляю я сейчас.
В душах будет пусть
Лишь радость и гармония у вас.
Чтобы все здоровы были,
Службу бравую несли.
В доме был достаток, счастье,
Детки славными росли.
***
Сухопутные войска,
Наша гордость и краса!
Сгинет пусть коварный враг —
Спустим на него собак.
Артиллерия, пехота,
Танки и ракеты,
В день торжественный вам шлём
Салюты и приветы!
В праздник сухопутных войск
Услышим звон наград.
И пусть по Украине всей
"Ура" для вас кричат!
***
Мы спокойны за мир и свободу,
И за нашу большую страну,
Ведь охранник покоя народа
Отдыхает лишь ночку одну –
Эти сутки – для них по закону,
Этот праздник заслужен и чист,
Знаем мы, поздравок наш огромный
Грусть и скуку всегда победит.
День Сухопутних військ – привітання в прозі
Щиро вітаю вас з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України. Від щирого серця бажаю вам і вашим родинам здоров’я, злагоди, миру, благополуччя, добра та сімейного затишку, успіхів у ратній праці на благо Вітчизни.
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У цей святковий день бажаю вам міцного здоров’я, щастя та добробуту у ваших родинах, нових звершень на благо Збройних Сил України, в ім’я Українського народу!
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У День Сухопутних військ Збройних Сил України щиросердечно вітаємо офіцерів, прапорщиків, сержантів і солдатів, працівників ЗСУ та ветеранів. Бажаємо всім міцного здоров’я, щастя, оптимізму, миру і благополуччя, нових успіхів у ратній праці в ім’я процвітання України!
День Сухопутних військ – привітання у віршах
Основний удар будь-яких конфліктів
Ви завжди берете на себе.
Приймайте цю подяку,
Наші сухопутні війська.
Ми бажаємо вам у вогні перемоги
Вижити і повернутися на причал,
Де дівчата чекали незабутньої,
Де світанки в юності зустрічав.
Щоб щастя в домі поселилося,
Щоб грів зимою дитячий сміх,
Щоб в кожному сміливому починанні
Вам завжди супроводжував успіх.
***
Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,
Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу ...
Ні, не жадаєте крові, а бажаєте світу,
Але готові відсіч дати ви будь-якому ворогові.
Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,
Розламаєте кліщі, розтиснете лещата ...
Ви бажаєте світу і не жадаєте крові,
Але ворогу залишається тільки вити від туги ...
***
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручей
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!