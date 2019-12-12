С Днем Сухопутных войск Украины 2019 – поздравления и крутые открытки

День Сухопутных войск Украины – праздник 12 декабря, дата которого неизменна.

Годом его рождения стал 1997 год, то есть на следующий год после завершения формирования украинских сухопутных войск ВСУ.

Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины в этот день принимают истинные герои страны – из ракетных, танковых и механизированных войск и войск противовоздушной обороны, артиллерии и армейской авиации. Суровые и мужественные пожелания своими словами и открытки с Днем Сухопутных войск принимают также бойцы десантно-штурмовых войск и войск спецназначения.

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День Сухопутных войск Украины – поздравления в прозе

Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. С праздником!

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С Днем войск сухопутных тебя! Верной службы тебе и смелости на каждом нелегком шагу. Мы молимся о твоем возвращении домой ежедневно. С праздником, дорогой!

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Поздравляем с Днем сухопутных войск Украины! В ваш праздник, за верность и честь, которые вы отдаете своей стране, вам хочется пожелать такого счастья, какое только доступно человеку! Будьте самыми лучшими воинами!

День Сухопутных войск Украины – поздравления в стихах

Сухопутных войск бойцов

Поздравляю я сейчас.

В душах будет пусть

Лишь радость и гармония у вас.

Чтобы все здоровы были,

Службу бравую несли.

В доме был достаток, счастье,

Детки славными росли.

***

Сухопутные войска,

Наша гордость и краса!

Сгинет пусть коварный враг —

Спустим на него собак.

Артиллерия, пехота,

Танки и ракеты,

В день торжественный вам шлём

Салюты и приветы!

В праздник сухопутных войск

Услышим звон наград.

И пусть по Украине всей

"Ура" для вас кричат!

***

Мы спокойны за мир и свободу,

И за нашу большую страну,

Ведь охранник покоя народа

Отдыхает лишь ночку одну –

Эти сутки – для них по закону,

Этот праздник заслужен и чист,

Знаем мы, поздравок наш огромный

Грусть и скуку всегда победит.

День Сухопутних військ – привітання в прозі

Щиро вітаю вас з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України. Від щирого серця бажаю вам і вашим родинам здоров’я, злагоди, миру, благополуччя, добра та сімейного затишку, успіхів у ратній праці на благо Вітчизни.

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У цей святковий день бажаю вам міцного здоров’я, щастя та добробуту у ваших родинах, нових звершень на благо Збройних Сил України, в ім’я Українського народу!

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У День Сухопутних військ Збройних Сил України щиросердечно вітаємо офіцерів, прапорщиків, сержантів і солдатів, працівників ЗСУ та ветеранів. Бажаємо всім міцного здоров’я, щастя, оптимізму, миру і благополуччя, нових успіхів у ратній праці в ім’я процвітання України!

День Сухопутних військ – привітання у віршах

Основний удар будь-яких конфліктів

Ви завжди берете на себе.

Приймайте цю подяку,

Наші сухопутні війська.

Ми бажаємо вам у вогні перемоги

Вижити і повернутися на причал,

Де дівчата чекали незабутньої,

Де світанки в юності зустрічав.

Щоб щастя в домі поселилося,

Щоб грів зимою дитячий сміх,

Щоб в кожному сміливому починанні

Вам завжди супроводжував успіх.

***

Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,

Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу ...

Ні, не жадаєте крові, а бажаєте світу,

Але готові відсіч дати ви будь-якому ворогові.

Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,

Розламаєте кліщі, розтиснете лещата ...

Ви бажаєте світу і не жадаєте крові,

Але ворогу залишається тільки вити від туги ...

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручей

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!