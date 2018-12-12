С Днем Сухопутных войск Украины: поздравления в прозе, стихах и открытках

Главред собрал лучшие идеи поздравлений с праздником.
В декабре Украина отмечает не только День Вооруженных сил, но еще и День Сухопутных войск Украины.
День Сухопутных войск Украина отмечает ежегодно 12 декабря.
В этот день принято поздравлять представителей ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, механизированных и танковых войск и других защитников Родины.
День Сухопутных войск: поздравления в прозе
Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск! От всей души желаю прекрасного самочувствия, благополучия на службе и дома и воплощения в жизнь самых масштабных планов. Всего вам самого лучшего, с праздником!
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Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – это значит, в любое время неутомимо охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!
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В любом конфликте, все основные силы и главные надежды закреплены за вами – сухопутными военными, и сегодня, в День сухопутных войск Украины – примите наши поздравления! Пусть удача сопровождает на службе и в мирной жизни! Долгих вам лет!
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Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Воинская служба — это достойное занятие. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. С праздником!
Стихи про мотострелковые войска
Сухопутные войска,
Наша гордость и краса!
Сгинет пусть коварный враг —
Спустим на него собак.
Артиллерия, пехота,
Танки и ракеты,
В день торжественный вам шлем
Салюты и приветы!
В праздник сухопутных войск
Услышим звон наград.
И пусть по Украине всей
"Ура" для вас кричат!
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3 смс - 179 символов:
Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага
И вперед, к ноге нога.
Вы за Родину в ответе,
Ну а мы гордимся этим!
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С Днем Сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные вам даты.
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Поздравляем вас защитники: ракетчики, танкисты,
Мотострелковые войска, ПВО, артиллерия, связисты,
Смелых, храбрых и сильных ребят большие отряды,
Встретить праздник с вами вместе очень рады!
Вы большая опора и наша доблесть и защита,
От врагов из "вне" наша страна надежна закрыта,
Пусть же будет мирной и легкой ваша служба,
Пусть всегда меж вами будет мир и дружба!
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С Днем войск сухопутных тебя
Музыкой слов поздравляю,
Безмерно и чисто любя
Счастья тебе я желаю.
Желаю, чтоб верно служил
Танкистом иль просто в пехоте,
Чтоб долго и радостно жил,
Как дружба товарищей в роте.
Пусть счастье совьет для тебя
Гнездо безбедного быта,
Живи, всех в округе любя,
Свободно живи и открыто.
День Сухопутних військ: привітання в прозі та віршах
Щиро вітаю вас з професійним святом! Бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя та успіхів у забезпеченні боєздатності і могутності Сухопутних військ України.
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У День сухопутних військ України я поспішаю привітати тебе, мого доброго знайомого вояку і побажати всіляких гараздів! Нехай буде підвищення, і може, дзвін нагород! Хай роки служби запам'ятовуються тільки хороші! Нехай у житті буде справжня любов, прості радощі і міцне щастя!
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Сьогодні день сухопутних військ України. Ми вітаємо наших бравих військових з цим чудовим святом та бажаємо їм згуртованості, високого бойового духу, грамотних дій під час навчань, мирного неба над головою, сімейного та особистого щастя!
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Основний удар будь-яких конфліктів
Ви завжди берете на себе.
Приймайте цю подяку,
Наші сухопутні війська.
Ми бажаємо вам у вогні перемоги
Вижити і повернутися на причал,
Де дівчата чекали незабутньої,
Де світанки в юності зустрічав.
Щоб щастя в домі поселилося,
Щоб грів зимою дитячий сміх,
Щоб в кожному сміливому починанні
Вам завжди супроводжував успіх.