С Днем Сухопутных войск Украины: поздравления в прозе, стихах и открытках

12 декабря 2018, 07:12

Главред собрал лучшие идеи поздравлений с праздником.

  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников
  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников
  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников
  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников
  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников
  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников
  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников
  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников
  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников
  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников
  • День Сухопутных войск – картинки Фото из открытых источников

В декабре Украина отмечает не только День Вооруженных сил, но еще и День Сухопутных войск Украины.

День Сухопутных войск Украина отмечает ежегодно 12 декабря.

В этот день принято поздравлять представителей ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, механизированных и танковых войск и других защитников Родины.

День Сухопутных войск: поздравления в прозе

Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск! От всей души желаю прекрасного самочувствия, благополучия на службе и дома и воплощения в жизнь самых масштабных планов. Всего вам самого лучшего, с праздником!

***

Вы – наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священен – это значит, в любое время неутомимо охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!

***

В любом конфликте, все основные силы и главные надежды закреплены за вами – сухопутными военными, и сегодня, в День сухопутных войск Украины – примите наши поздравления! Пусть удача сопровождает на службе и в мирной жизни! Долгих вам лет!

***

Поздравляем всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины! Воинская служба — это достойное занятие. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. С праздником!

Стихи про мотострелковые войска

Сухопутные войска,

Наша гордость и краса!

Сгинет пусть коварный враг —

Спустим на него собак.

Артиллерия, пехота,

Танки и ракеты,

В день торжественный вам шлем

Салюты и приветы!

В праздник сухопутных войск

Услышим звон наград.

И пусть по Украине всей

"Ура" для вас кричат!

***

3 смс - 179 символов:

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага

И вперед, к ноге нога.

Вы за Родину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

***

С Днем Сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные вам даты.

***

Поздравляем вас защитники: ракетчики, танкисты,

Мотострелковые войска, ПВО, артиллерия, связисты,

Смелых, храбрых и сильных ребят большие отряды,

Встретить праздник с вами вместе очень рады!

Вы большая опора и наша доблесть и защита,

От врагов из "вне" наша страна надежна закрыта,

Пусть же будет мирной и легкой ваша служба,

Пусть всегда меж вами будет мир и дружба!

***

С Днем войск сухопутных тебя

Музыкой слов поздравляю,

Безмерно и чисто любя

Счастья тебе я желаю.

Желаю, чтоб верно служил

Танкистом иль просто в пехоте,

Чтоб долго и радостно жил,

Как дружба товарищей в роте.

Пусть счастье совьет для тебя

Гнездо безбедного быта,

Живи, всех в округе любя,

Свободно живи и открыто.

День Сухопутних військ: привітання в прозі та віршах

Щиро вітаю вас з професійним святом! Бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя та успіхів у забезпеченні боєздатності і могутності Сухопутних військ України.

***

У День сухопутних військ України я поспішаю привітати тебе, мого доброго знайомого вояку і побажати всіляких гараздів! Нехай буде підвищення, і може, дзвін нагород! Хай роки служби запам'ятовуються тільки хороші! Нехай у житті буде справжня любов, прості радощі і міцне щастя!

***

Сьогодні день сухопутних військ України. Ми вітаємо наших бравих військових з цим чудовим святом та бажаємо їм згуртованості, високого бойового духу, грамотних дій під час навчань, мирного неба над головою, сімейного та особистого щастя!

***

Основний удар будь-яких конфліктів

Ви завжди берете на себе.

Приймайте цю подяку,

Наші сухопутні війська.

Ми бажаємо вам у вогні перемоги

Вижити і повернутися на причал,

Де дівчата чекали незабутньої,

Де світанки в юності зустрічав.

Щоб щастя в домі поселилося,

Щоб грів зимою дитячий сміх,

Щоб в кожному сміливому починанні

Вам завжди супроводжував успіх.

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праздник поздравления Сухопутные войска открытки
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