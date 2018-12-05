Привітання з Днем Збройних сил України: листівки, вірші та прозою

Відразу за Днем волонтера 5 грудня Україна відзначає свято захисників вітчизни – День Збройних сил України, що святкується 6 грудня.

Главред зібрав найкращі вірші до Дня Збройних сил України 6 грудня на українській мові та російською, а також привітання в прозі. Крім того, ми підібрали яскраві та зворушливі листівки з Днем Збройних сил України.

У День Збройних сил України прийнято вітати усіх, хто служить у лавах української армії – від солдата до генерала.

Привітання з Днем Збройних сил України в прозі

Щиро вітаю Вас з Днем Збройних Сил України, бажаю міцного здоров’я, успіхів у військовій підготовці, щастя Вам та Вашим рідним і близьким! Сила та міць української держави – у єдності армії та народу. Тому прийміть найщиріші вітання до Вашого професійного свята і й надалі своєю важливою справою нагадуйте всьому світові про те, що Україна у надійних руках. Зі святом Вас!

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Читайте такжеУкраинские военные испытали новейшую ракету "Нептун": опубликовано яркое видеоВітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

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До солдат, офіцерів і генералів, до всіх, хто служить у Збройних Силах України. Вітаю з Днем Збройних Сил усіх, хто зі зброєю в руках стоїть на сторожі України. Ви стали спадкоємцями високої слави українського козацтва, героїв визвольних змагань і переможців фашизму. Мужність і професіоналізм, виявлені українськими солдатами у ході миротворчих операцій, вже здобули молодому українському війську повагу і вдячність у світі. Вірю, що Збройні Сили України і надалі з честю виконуватимуть свій обов’язок перед Вітчизною, надійно захищатимуть мир і спокій українського народу.

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Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!

Вірші до Дня збройних сил України 6 грудня

6 грудня на порозі

Привітання вже в дорозі,

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба щоб легка була,

без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами-

Ви – це доблесть та відвага,

Армії Вкраїнській Слава!

***

Є день прекрасний в грудні,

Коли чоловіків ми вітаємо.

Нема "Дня чоловіка" на землі,

Але ми помилку виправляємо.

Сьогодні Вам свою любов

Несемо ми повними жменями.

Чоловіки, життя без Вас пусте,

Тому є сумні приклади.

Для Вас вся наша краса,

В любов ми не втрачаємо віри.

Для Вас помада на губах,

Ми волосся завивкою губимо.

І на високих підборах

Поспішаємо ми до тих, кого ми любимо.

***

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Тебе сьогодні славимо,

Здоров’я й днів безхмарних

Захисникам бажаємо!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе

4 смс - 229 символов:

В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

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4 смс - 244 символа:

Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.

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Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

3 смс - 184 символа:

День Вооруженных Сил

Нынче отмечаем.

Тем, кто службе жизнь отдал

Всех мы поздравляем.

Низкий вам поклон за смелость,

Сложную работу.

Счастья вам, друзья, большого,

К жизни лишь охоту.

***

2 смс - 132 символа:

Сила, мощь!

Упрек всем слабым.

Всем помочь,

Пробить преграды.

Поздравок вам Украина

Шлет и знает,

Вы едины, Вы красивы

Вас уважают.