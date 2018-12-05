Привітання з Днем Збройних сил України: листівки, вірші та прозою

Главред зібрав найкращі вірші до Дня Збройних сил України 6 грудня на українській мові та російською, а також привітання в прозі.
Відразу за Днем волонтера 5 грудня Україна відзначає свято захисників вітчизни – День Збройних сил України, що святкується 6 грудня.
Главред зібрав найкращі вірші до Дня Збройних сил України 6 грудня на українській мові та російською, а також привітання в прозі. Крім того, ми підібрали яскраві та зворушливі листівки з Днем Збройних сил України.
У День Збройних сил України прийнято вітати усіх, хто служить у лавах української армії – від солдата до генерала.
Привітання з Днем Збройних сил України в прозі
Щиро вітаю Вас з Днем Збройних Сил України, бажаю міцного здоров’я, успіхів у військовій підготовці, щастя Вам та Вашим рідним і близьким! Сила та міць української держави – у єдності армії та народу. Тому прийміть найщиріші вітання до Вашого професійного свята і й надалі своєю важливою справою нагадуйте всьому світові про те, що Україна у надійних руках. Зі святом Вас!
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Читайте такжеУкраинские военные испытали новейшую ракету "Нептун": опубликовано яркое видеоВітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!
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До солдат, офіцерів і генералів, до всіх, хто служить у Збройних Силах України. Вітаю з Днем Збройних Сил усіх, хто зі зброєю в руках стоїть на сторожі України. Ви стали спадкоємцями високої слави українського козацтва, героїв визвольних змагань і переможців фашизму. Мужність і професіоналізм, виявлені українськими солдатами у ході миротворчих операцій, вже здобули молодому українському війську повагу і вдячність у світі. Вірю, що Збройні Сили України і надалі з честю виконуватимуть свій обов’язок перед Вітчизною, надійно захищатимуть мир і спокій українського народу.
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Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!
Вірші до Дня збройних сил України 6 грудня
6 грудня на порозі
Привітання вже в дорозі,
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба щоб легка була,
без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами-
Ви – це доблесть та відвага,
Армії Вкраїнській Слава!
***
Є день прекрасний в грудні,
Коли чоловіків ми вітаємо.
Нема "Дня чоловіка" на землі,
Але ми помилку виправляємо.
Сьогодні Вам свою любов
Несемо ми повними жменями.
Чоловіки, життя без Вас пусте,
Тому є сумні приклади.
Для Вас вся наша краса,
В любов ми не втрачаємо віри.
Для Вас помада на губах,
Ми волосся завивкою губимо.
І на високих підборах
Поспішаємо ми до тих, кого ми любимо.
***
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Тебе сьогодні славимо,
Здоров’я й днів безхмарних
Захисникам бажаємо!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків.
Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе
4 смс - 229 символов:
В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
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4 смс - 244 символа:
Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.
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Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!
Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах
3 смс - 184 символа:
День Вооруженных Сил
Нынче отмечаем.
Тем, кто службе жизнь отдал
Всех мы поздравляем.
Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.
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2 смс - 132 символа:
Сила, мощь!
Упрек всем слабым.
Всем помочь,
Пробить преграды.
Поздравок вам Украина
Шлет и знает,
Вы едины, Вы красивы
Вас уважают.