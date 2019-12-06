День Збройних сил України 2019: картинки й привітання сильні та мужні

Привітання з Днем Збройних сил України звучать у свято 6 грудня для всіх захисників вітчизни.
6 грудня – свято мужніх людей, без яких наша Україна не мала б своєї незалежності, не була б вільною та гордою.
Це День Збройних сил України 2019 – коли привітання отримують усі захисники вітчизни. Для них звучать вітання прозою, вірші, їм надсилають оригінальні листівки та картинки.
З Днем української армії вітають не лише чоловіків, а й жінок, які теж мужньо боронять нашу країну.
Главред підібрав найкращі привітання з Днем Збройних сил України для тих, хто стоїть на захисті країни – від солдата до генерала.
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Привітання з Днем Збройних сил України в прозі
Ваша мужність та сила здатні подолати будь-які перешкоди. Щиро зичу миру та спокою Вам, дорогі наші солдати та офіцери, подальших успіхів у вдосконаленні бойової майстерності, добра та достатку Вашим оселям!
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Нехай щира любов до України, славетні бойові подвиги наших батьків та дідів, народна повага надихають вас на нові звершення у благородній справі служіння рідному народові. Щастя, добра та злагоди вам і вашим родинам, дорогі воїни та ветерани!
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Від щирого серця вітаю вас з Днем Збройних Сил України, шановні воїни, захисники України! Бажаю міцного здоров’я, прихильної долі, миру, добра, злагоди і затишку у ваших оселях.
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Вітаю з Днем Збройних Сил України і побажати від душі хочу браво і впевнено стояти на сторожі безпеки і мирного спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати в собі силу волі і мужності, виявляти в будь-якій справі відвагу і свій героїзм.
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Привітання з Днем Збройних сил України в прозі коханому:
Наша армія нам допомагає і береже від іноземних вторгнень. Ти – справжній герой і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров’я, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.
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Офіційні привітання з Днем Збройних сил України:
Сьогодні ми разом зі всією країною відзначаємо День Збройних Сил України. Не дивлячись на труднощі, які випали на долю молодої незалежної української держави та потребу у захисті своїх кордонів, українським військовим вдалося не лише зберегти високий професіоналізм, боєготовність і хороші армійські традиції, але і стати однією з найсучасніших і боєздатних армій на пострадянському просторі. Добра й мира вам, наші захисники! Зі святом!
Вітання з Днем Збройних сил України – у віршах
Хоробро і вправно ти служиш у війську
Й державу борониш свою українську!
Хай згинуть назавжди усі вороги,
Панують хай мир і любов навкруги,
Вітаю тебе я зі святом щосили!
Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!
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Прикольні привітання на 6 грудня:
6 грудня – тож Тебе вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарно казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться Тобі!
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6 грудня на порозі
Привітання вже в дорозі,
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба щоб легка була,
Без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося вами –
І дочками, і синами!
Ви – це доблесть та відвага,
Армії Вкраїнській Слава!
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Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
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Привітання з 6 грудня коханому:
Серце моє стукоче, серце моє щемить
Лине до тебе серце у цю святкову мить,
Через ліси й озера, через річки й долини,
Щоб привітати зі святом – з Днем Збройних Сил України!
***
Привітання з 6 грудня татові:
Борониш, татусю, ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, тату!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни...
Вітаю із Днем Збройних Сил України!
Привітання з Днем української армії – смс
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки –
Низький уклін і тричі "Слава!"
Українські захисники!
***
Українська арміє,
Тебе сьогодні славимо,
Здоров’я й днів безхмарних
Захисникам бажаємо!