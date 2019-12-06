День Збройних сил України 2019: картинки й привітання сильні та мужні

6 грудня – свято мужніх людей, без яких наша Україна не мала б своєї незалежності, не була б вільною та гордою.

Це День Збройних сил України 2019 – коли привітання отримують усі захисники вітчизни. Для них звучать вітання прозою, вірші, їм надсилають оригінальні листівки та картинки.

З Днем української армії вітають не лише чоловіків, а й жінок, які теж мужньо боронять нашу країну.

Главред підібрав найкращі привітання з Днем Збройних сил України для тих, хто стоїть на захисті країни – від солдата до генерала.

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Привітання з Днем Збройних сил України в прозі

Ваша мужність та сила здатні подолати будь-які перешкоди. Щиро зичу миру та спокою Вам, дорогі наші солдати та офіцери, подальших успіхів у вдосконаленні бойової майстерності, добра та достатку Вашим оселям!

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Нехай щира любов до України, славетні бойові подвиги наших батьків та дідів, народна повага надихають вас на нові звершення у благородній справі служіння рідному народові. Щастя, добра та злагоди вам і вашим родинам, дорогі воїни та ветерани!

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Від щирого серця вітаю вас з Днем Збройних Сил України, шановні воїни, захисники України! Бажаю міцного здоров’я, прихильної долі, миру, добра, злагоди і затишку у ваших оселях.

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Вітаю з Днем Збройних Сил України і побажати від душі хочу браво і впевнено стояти на сторожі безпеки і мирного спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати в собі силу волі і мужності, виявляти в будь-якій справі відвагу і свій героїзм.

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Привітання з Днем Збройних сил України в прозі коханому:

Наша армія нам допомагає і береже від іноземних вторгнень. Ти – справжній герой і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров’я, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

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Офіційні привітання з Днем Збройних сил України:

Сьогодні ми разом зі всією країною відзначаємо День Збройних Сил України. Не дивлячись на труднощі, які випали на долю молодої незалежної української держави та потребу у захисті своїх кордонів, українським військовим вдалося не лише зберегти високий професіоналізм, боєготовність і хороші армійські традиції, але і стати однією з найсучасніших і боєздатних армій на пострадянському просторі. Добра й мира вам, наші захисники! Зі святом!

Вітання з Днем Збройних сил України – у віршах

Хоробро і вправно ти служиш у війську

Й державу борониш свою українську!

Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

***

Прикольні привітання на 6 грудня:

6 грудня – тож Тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарно казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться Тобі!

***

6 грудня на порозі

Привітання вже в дорозі,

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося вами –

І дочками, і синами!

Ви – це доблесть та відвага,

Армії Вкраїнській Слава!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

***

Привітання з 6 грудня коханому:

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом – з Днем Збройних Сил України!

***

Привітання з 6 грудня татові:

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

Привітання з Днем української армії – смс

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки –

Низький уклін і тричі "Слава!"

Українські захисники!

***

Українська арміє,

Тебе сьогодні славимо,

Здоров’я й днів безхмарних

Захисникам бажаємо!