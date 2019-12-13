С праздником Андрея Первозванного – что подарить на именины Андрея

Поздравления с днем ангела Андрей принимает в день памяти покровителя своего имени в православии. То есть 13 декабря – в праздник апостола Андрея Первозванного.

Справедливые, но ворчливые Андреи оценят лишь искренние поздравления с праздником Андрея Первозванного. Они целеустремленные и трудолюбивые, но помечтать и пофантазировать любят. Так что чаще всего на вопрос: А что подарить Андрею на День ангела? – сами именинники отвечают: Книгу, комиксы или новую видеоигру. Для тех, кто не блюдет Рождественский пост 2019 – можно мясной букет заказать.

Прикольные картинки с Днем ангела Андрея подойдут в подарок от друга. Тем, у кого более формальные отношения с Андрюшами – стоит подобрать красивые открытки с Днем ангела Андрея, они официальнее и солиднее.

Ранее мы публиковали, что нельзя делать в праздник 13 декабря и молитву Андрею Первозванному о замужестве – в материале Праздник Андрея Первозванного: что делать и как вымолить хорошего мужа. Также мы собрали варианты гаданий в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.

В сегодняшнем материале – поздравления с Днем Андрея – картинки, гифки, пожелания в прозе и стихах – а также привітання з Андрієм на украинском языке.

Поздравления с Днем Андрея – в прозе

Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

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От всей души поздравляю тебя, Андрюша. Хочу пожелать сеять добро и радость, а пожинать плоды успеха и счастья, желаю верных товарищей жизни и самой искренней любви, желаю безукоризненной деятельности и больших достижений в делах и увлечениях.

***

С Днем Андрея! Желаю тебе: здоровья телу, смирения, терпения, воздержания языку. Пусть у тебя в душе царит покой, а любовь близких согревает в этот зимний день.

Поздравления с днем Андрея Первозванного и на именины Андрея – в стихах

С Андрея Первозванного днем,

Тепла для души тебе в нем,

Достатка, комфорта, блаженства,

И жизни простой совершенства.

***

Сегодня День Андрея Первозванного,

А, значит, и начать хочу я с главного:

Пусть ангел твой всегда летает рядом,

От злого слова бережет и взгляда.

Пусть снизойдет в твой дом благословенье,

Чтобы не знать тебе тревог, волнений.

Побольше радости, удачи, счастья.

Ну и любви большой и настоящей.

***

В день апостола Андрея

Поздравьте вы друзей скорее –

Всех Андрейчиков, Андрюшек, Адриано,

Пусть праздник будет сыто-пьяно,

Здоровья, счастья, солнца, смеха,

Улыбок, радости, успеха,

И сбудутся мечты уже,

Но не забудьте о душе!

***

С Андреем нынче поздравляем,

Тринадцатое декабря сейчас.

Андреям всей земли желаем

Чтоб Ангел вас Хранитель спас:

От бездны зла и от болезни,

От тех, кто предавал хотя бы раз,

От недругов и низкой лести,

От лживых слов и пустых фраз.

Вам счастье Ангел ваш подарит,

Любовью, верностью он наградит.

И слово злое сердце пусть не ранит,

Судьба щедротами озолотит.

***

Хочу поздравить с именинами тебя, Андрей,

Перед проблемами ты в жизни не робей,

Обидчиков своих ты будь умней,

Ведь то, что не убьет — лишь сделает сильней.

Будь искренним и думай головой,

И будут люди добрые с тобой,

Почаще ты ходи в библиотеку,

Ну в общем, будь хорошим человеком!

***

Поздравляю с Днем Андрея Первозванного,

И желаю вам самого главного,

А именно гармонии, духовной и телесной,

Пусть вас оберегает, наш Отец небесный!

Привітання з Андрієм у прозі

Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили і засоби.

***

У день ангела хочу Андрію побажати творити благо й захищати слабких!

***

Андрію! Вітаю з Днем ангела. Бажаю завжди і в усьому бути першим, адже тобі є на кого рівнятися – на свого ангела-охоронця. Бажаю удачі на життєвому шляху. І навіть там, де ти будеш першопрохідцем, щоб не потрапляв у тупики, а завжди знаходив вихід із будь-якої складної ситуації. Нехай ясним і сонячним буде не лише це свято, але і всі дні в році, нехай тебе оточує добро і любов!

Вітання з Андрієм у віршах

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

У день святий Андрія Первозванного

Побажати від усієї душі тобі хочу:

Щоб здійснилося все бажане,

Щоб жив і вірив ти в мрію.

Щоб злість-образа серце не рвала,

Радість щоб наповнювала душу.

Нехай любов'ю життя буде повне,

І кохані не будуть байдужі.

***

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг —

Все Андрій, усе — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям, й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.