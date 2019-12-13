С праздником Андрея Первозванного – что подарить на именины Андрея

Поздравления с Днем Андрея принято дарить в день памяти покровителя этого имени – апостола Андрея Первозванного – 13 декабря.
Поздравления с днем ангела Андрей принимает в день памяти покровителя своего имени в православии. То есть 13 декабря – в праздник апостола Андрея Первозванного.
Справедливые, но ворчливые Андреи оценят лишь искренние поздравления с праздником Андрея Первозванного. Они целеустремленные и трудолюбивые, но помечтать и пофантазировать любят. Так что чаще всего на вопрос: А что подарить Андрею на День ангела? – сами именинники отвечают: Книгу, комиксы или новую видеоигру. Для тех, кто не блюдет Рождественский пост 2019 – можно мясной букет заказать.
Прикольные картинки с Днем ангела Андрея подойдут в подарок от друга. Тем, у кого более формальные отношения с Андрюшами – стоит подобрать красивые открытки с Днем ангела Андрея, они официальнее и солиднее.
Ранее мы публиковали, что нельзя делать в праздник 13 декабря и молитву Андрею Первозванному о замужестве – в материале Праздник Андрея Первозванного: что делать и как вымолить хорошего мужа. Также мы собрали варианты гаданий в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.
В сегодняшнем материале – поздравления с Днем Андрея – картинки, гифки, пожелания в прозе и стихах – а также привітання з Андрієм на украинском языке.
Поздравления с Днем Андрея – в прозе
Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!
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От всей души поздравляю тебя, Андрюша. Хочу пожелать сеять добро и радость, а пожинать плоды успеха и счастья, желаю верных товарищей жизни и самой искренней любви, желаю безукоризненной деятельности и больших достижений в делах и увлечениях.
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С Днем Андрея! Желаю тебе: здоровья телу, смирения, терпения, воздержания языку. Пусть у тебя в душе царит покой, а любовь близких согревает в этот зимний день.
Поздравления с днем Андрея Первозванного и на именины Андрея – в стихах
С Андрея Первозванного днем,
Тепла для души тебе в нем,
Достатка, комфорта, блаженства,
И жизни простой совершенства.
***
Сегодня День Андрея Первозванного,
А, значит, и начать хочу я с главного:
Пусть ангел твой всегда летает рядом,
От злого слова бережет и взгляда.
Пусть снизойдет в твой дом благословенье,
Чтобы не знать тебе тревог, волнений.
Побольше радости, удачи, счастья.
Ну и любви большой и настоящей.
***
В день апостола Андрея
Поздравьте вы друзей скорее –
Всех Андрейчиков, Андрюшек, Адриано,
Пусть праздник будет сыто-пьяно,
Здоровья, счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
И сбудутся мечты уже,
Но не забудьте о душе!
***
С Андреем нынче поздравляем,
Тринадцатое декабря сейчас.
Андреям всей земли желаем
Чтоб Ангел вас Хранитель спас:
От бездны зла и от болезни,
От тех, кто предавал хотя бы раз,
От недругов и низкой лести,
От лживых слов и пустых фраз.
Вам счастье Ангел ваш подарит,
Любовью, верностью он наградит.
И слово злое сердце пусть не ранит,
Судьба щедротами озолотит.
***
Хочу поздравить с именинами тебя, Андрей,
Перед проблемами ты в жизни не робей,
Обидчиков своих ты будь умней,
Ведь то, что не убьет — лишь сделает сильней.
Будь искренним и думай головой,
И будут люди добрые с тобой,
Почаще ты ходи в библиотеку,
Ну в общем, будь хорошим человеком!
***
Поздравляю с Днем Андрея Первозванного,
И желаю вам самого главного,
А именно гармонии, духовной и телесной,
Пусть вас оберегает, наш Отец небесный!
Привітання з Андрієм у прозі
Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили і засоби.
***
У день ангела хочу Андрію побажати творити благо й захищати слабких!
***
Андрію! Вітаю з Днем ангела. Бажаю завжди і в усьому бути першим, адже тобі є на кого рівнятися – на свого ангела-охоронця. Бажаю удачі на життєвому шляху. І навіть там, де ти будеш першопрохідцем, щоб не потрапляв у тупики, а завжди знаходив вихід із будь-якої складної ситуації. Нехай ясним і сонячним буде не лише це свято, але і всі дні в році, нехай тебе оточує добро і любов!
Вітання з Андрієм у віршах
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
У день святий Андрія Первозванного
Побажати від усієї душі тобі хочу:
Щоб здійснилося все бажане,
Щоб жив і вірив ти в мрію.
Щоб злість-образа серце не рвала,
Радість щоб наповнювала душу.
Нехай любов'ю життя буде повне,
І кохані не будуть байдужі.
***
Свят у світі є багато.
Іменини — також свято —
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг —
Все Андрій, усе — для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям, й Богу,
Не цурайсь свого святого —
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.