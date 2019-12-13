  1. Главная
  3. Поздравления

С праздником Андрея Первозванного – что подарить на именины Андрея

13 декабря 2019, 07:09

Поздравления с Днем Андрея принято дарить в день памяти покровителя этого имени – апостола Андрея Первозванного – 13 декабря.

  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com
  • Красивые открытки с Днем ангела Андрея и привітання з Аднрієм – картинки Клайк и listivki.olkol.com

Поздравления с днем ангела Андрей принимает в день памяти покровителя своего имени в православии. То есть 13 декабря – в праздник апостола Андрея Первозванного.

Справедливые, но ворчливые Андреи оценят лишь искренние поздравления с праздником Андрея Первозванного. Они целеустремленные и трудолюбивые, но помечтать и пофантазировать любят. Так что чаще всего на вопрос: А что подарить Андрею на День ангела? – сами именинники отвечают: Книгу, комиксы или новую видеоигру. Для тех, кто не блюдет Рождественский пост 2019 – можно мясной букет заказать.

Прикольные картинки с Днем ангела Андрея подойдут в подарок от друга. Тем, у кого более формальные отношения с Андрюшами – стоит подобрать красивые открытки с Днем ангела Андрея, они официальнее и солиднее.

Ранее мы публиковали, что нельзя делать в праздник 13 декабря и молитву Андрею Первозванному о замужестве – в материале Праздник Андрея Первозванного: что делать и как вымолить хорошего мужа. Также мы собрали варианты гаданий в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.

В сегодняшнем материале – поздравления с Днем Андрея – картинки, гифки, пожелания в прозе и стихах – а также привітання з Андрієм на украинском языке.

Поздравления с Днем Андрея – в прозе

Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

***

От всей души поздравляю тебя, Андрюша. Хочу пожелать сеять добро и радость, а пожинать плоды успеха и счастья, желаю верных товарищей жизни и самой искренней любви, желаю безукоризненной деятельности и больших достижений в делах и увлечениях.

***

С Днем Андрея! Желаю тебе: здоровья телу, смирения, терпения, воздержания языку. Пусть у тебя в душе царит покой, а любовь близких согревает в этот зимний день.

Поздравления с днем Андрея Первозванного и на именины Андрея – в стихах

С Андрея Первозванного днем,

Тепла для души тебе в нем,

Достатка, комфорта, блаженства,

И жизни простой совершенства.

***

Сегодня День Андрея Первозванного,

А, значит, и начать хочу я с главного:

Пусть ангел твой всегда летает рядом,

От злого слова бережет и взгляда.

Пусть снизойдет в твой дом благословенье,

Чтобы не знать тебе тревог, волнений.

Побольше радости, удачи, счастья.

Ну и любви большой и настоящей.

***

В день апостола Андрея

Поздравьте вы друзей скорее –

Всех Андрейчиков, Андрюшек, Адриано,

Пусть праздник будет сыто-пьяно,

Здоровья, счастья, солнца, смеха,

Улыбок, радости, успеха,

И сбудутся мечты уже,

Но не забудьте о душе!

***

С Андреем нынче поздравляем,

Тринадцатое декабря сейчас.

Андреям всей земли желаем

Чтоб Ангел вас Хранитель спас:

От бездны зла и от болезни,

От тех, кто предавал хотя бы раз,

От недругов и низкой лести,

От лживых слов и пустых фраз.

Вам счастье Ангел ваш подарит,

Любовью, верностью он наградит.

И слово злое сердце пусть не ранит,

Судьба щедротами озолотит.

***

Хочу поздравить с именинами тебя, Андрей,

Перед проблемами ты в жизни не робей,

Обидчиков своих ты будь умней,

Ведь то, что не убьет — лишь сделает сильней.

Будь искренним и думай головой,

И будут люди добрые с тобой,

Почаще ты ходи в библиотеку,

Ну в общем, будь хорошим человеком!

***

Поздравляю с Днем Андрея Первозванного,

И желаю вам самого главного,

А именно гармонии, духовной и телесной,

Пусть вас оберегает, наш Отец небесный!

Привітання з Андрієм у прозі

Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили і засоби.

***

У день ангела хочу Андрію побажати творити благо й захищати слабких!

***

Андрію! Вітаю з Днем ангела. Бажаю завжди і в усьому бути першим, адже тобі є на кого рівнятися – на свого ангела-охоронця. Бажаю удачі на життєвому шляху. І навіть там, де ти будеш першопрохідцем, щоб не потрапляв у тупики, а завжди знаходив вихід із будь-якої складної ситуації. Нехай ясним і сонячним буде не лише це свято, але і всі дні в році, нехай тебе оточує добро і любов!

Вітання з Андрієм у віршах

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

У день святий Андрія Первозванного

Побажати від усієї душі тобі хочу:

Щоб здійснилося все бажане,

Щоб жив і вірив ти в мрію.

Щоб злість-образа серце не рвала,

Радість щоб наповнювала душу.

Нехай любов'ю життя буде повне,

І кохані не будуть байдужі.

***

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг —

Все Андрій, усе — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям, й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

поздравления именины открытки День ангела День Андрея
Сейчас вы просматриваете новость «С праздником Андрея Первозванного – что подарить на именины Андрея». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:29
Бесполезные санкции, или Что будет после решения США по СП-2
07:26
Судьба "народной милиции" ОРДЛО: Аваков озвучил компромис Видео
07:09
С праздником Андрея Первозванного – что подарить на именины Андрея Фото
07:05
"Письку обтянула до ушей": Нюша взбудоражила сеть провокационным фото
07:03
Зеленский рассказал, пожал ли руку Путину на саммите в Париже Видео
06:55
Французский эксперт назвал условие, при котором Россия может отдать Донбасс
06:52
Кремлевский вождь - философ-вертухай мнение
06:30
Гуру успеха: родившихся в декабре ждет неожиданная удача – астролог
06:16
Дипскандал с Сербией: Киев протестует из-за визита "делегатов" из Крыма
06:00
"Стервятники": Брухунова откровенно высказалась о свадьбе с Петросяном
05:30
День суда 2019 – красивые открытки и прикольные поздравления Фото
05:05
"Плохо кончил": депутат-свободовец пригрозил Бужанскому судьбой Бузины
04:47
Ученые назвали неожиданный признак беременности
04:25
Вільна: вышел клип на саундтрек фильма Віддана с Кароль и Саниной Видео
04:12
"Не беспокоить": эксперты рассказали, чем хорош и приятен секс в отеле
03:50
"Посмотрите на свои ошибки": Тайсон, похоже, ответил Степаненко - конфликт в Шахтере?
03:21
Забыть про укладку: трансгендер просит сделать ему грудь на голове Видео
03:13
В России резко раскритиковали внесение изменений в минские соглашения
02:51
"Подтянуть попу и сбросить живот": тренер назвала "скрытые" упражнения
02:43
"Плацдарм агрессии": экс-представитель президента в Крыму раскрыл план Путина по захвату Украины
02:17
Статуя Ибрагимовича едва не осталась без ног
02:13
Дело Шеремета: что известно о задержанной Юлии Кузьменко Фото Видео
01:59
На точеном пике сексуальности: как заставить женщину биться в оргазмах
01:30
"Очень интересная стратегия": Зеленский анонсировал повышение пенсий
01:30
"Победа Зеленского": дипломат назвал главный прорыв нормандского саммита
01:22
Тетя Мотя из Топ-модели засветила проколотые соски на пикантном фото
01:07
Вместо Северного потока-2: Эстония и Финляндия сделали России подлость
00:50
"Мы видим инициаторов преступления": Аваков раскрыл подробности дела Шеремета
00:41
"Если приезжают пообсирать, пусть вообще не приезжают": динамовец жестко ответил на свист трибун
00:19
13 декабря – какой сегодня праздник: что делать в День Андрея и пятницу, 13
12 декабря, четверг
23:59
Зеленский заявил о намерениях изменить пункты Минских соглашений
23:51
Александрия уступила Генту и завершила выступления в Лиге Европы
23:42
Зеленский прокомментировал слухи об интервью росСМИ
23:19
Зеленский пояснил, когда готов неоднократно пожать Путину руку
22:58
У соратницы Ляшко Алены Кошелевой украли из Range Rover деньги и документы
22:40
Тренер Динамо прокомментировал вылет из Лиги Европы
22:30
Сериал Папик 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала
22:27
"Можно п*здюлей выгрести": Звиробий высказалась о планах по покушению на себя Видео
22:22
"Это запоздалый реверанс": эксперт проанализировал санкции США против Северного потока-2
22:05
Порнозвезда покрасовалась грудью и попой на красивых фото Фото
21:56
Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко обсуждала обстрел Киева из Градов
21:54
Синий Басков в окружении полуголых девиц натер свою лампу
21:51
Динамо сыграло вничью с Лугано и вылетело из Лиги Европы Видео
21:50
Зима отменяется: погода разбалует украинцев - синоптики
21:50
Динамо - Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
21:46
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пик сексуальности, "наезд" и провалы
21:17
Только три из пяти по делу Шеремета официальные подозреваемые - спикер МВД
21:00
Сериал Папик: 15 и 16 серия смотреть онлайн 12-12-2019 финал Видео
20:59
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала интервью росТВ
20:53
СМИ узнали, кого назначат послом Украины в США
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять