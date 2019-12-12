Праздник Андрея Первозванного: что делать и как вымолить хорошего мужа

День Андрея 2019 – что нельзя делать 13 декабря и что просят у Андрея Первозванного / 1zoom.ru

День Андрея – праздник 13 декабря, когда православные почитают подвиги веры апостола Андрея Первозванного. По-народному, этот праздник еще прозвали Калита.

По примете, снежная погода на Андрея сулит морозную зиму, солнечная – обещала хороший урожай.

Накануне – в ночь с 12-го на 13-е число – девушки и уже более зрелые женщины гадают на любимого, на будущее своих отношений и просто судьбу. Даже сны в эту ночь считаются вещими: мол, явится во сне суженый.

И недаром. Это связано с тем, что просят у Андрея Первозванного: святому Андрею на Руси испокон веку молились об удачном замужестве, а родители – о целомудрии и благополучии дочерей. Ведь апостол Андрей – покровитель брака. Молятся ему и благополучии моряков (апостол Андрей вместе с братом его, апостолом Павлом, были при земной жизни рыбаками).

О вариантах гаданий читайте в нашем материале Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты.

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Молитва на Андрея о замужестве

Молитва Андрею Первозванному

День Андрея: что нельзя делать 13 декабря

Церковь гадания на Андрея не одобряет: с их точки зрения, гадать в Рождественский пост – грех. Да и вообще стремиться узнать уготованную Богом судьбу человеку не стоит. Однако большинство гадающих этот запрет не останавливал ни в какие времена.

Впрочем, особо верующие могут заменить гадания молитвой – в церкви или дома – с зажиганием свечи и искренним чувством в сердце.

Из иных запретов – на День Андрея нельзя:

шить,

вязать,

мотать нитки,

ткать и пр.

То есть заниматься любым рукоделием или ремеслом, связанным с нитями – чтоб не спутать судьбу и не накликать беду. В зависимости от региона, действовать эти запреты продолжают вплоть до Нового года или даже Рождества.

Есть также поверье, что если слишком напрягать голову в этот день (интеллектуальным трудом), то можно и с ума сойти. Но это поверье действует не везде.

К слову, приметы на пятницу 13 также не советуют пользоваться компьютерами (а на чем еще заниматься интеллектуальным трудом?). Подробнее о том, что нужно и что нельзя делать в пятницу, 13, читайте в нашем материале Фонтан денег и неприятностей – чем опасна пятница 13 в декабре.

Тяжелой работой по дому тоже заниматься не стоит.