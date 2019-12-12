Фонтан денег и неприятностей – чем опасна пятница 13 в декабре

Пятница, 13-е в опасное полнолуние декабря 2019 – каких жудостей ждать и как с ними бороться / Соцсети

Пятница 13 ждет нас в декабре 2019. Она будет последней в этом году – и это главный и едва ли не единственный ее плюс.

Всего таких несчастливых дней в этом году было два (предыдущая пятница, 13-е выпало на сентябрь 2019) и оба оказались в опасной близости к полнолунию.

Полнолуние в декабре 2019 проходит в Близнецах, поэтому особо опасно для здоровья людей и транспортной сферы. Так что запрет на пятницу, 13 на начало дальних путешествий актуален как никогда. Также как и запрет на любое лечение.

К слову, в прошлые разы были замечены такие транспортные инциденты на пятницу, 13:

13 декабря 1907 — крушение крупнейшей среди семимачтовых шхун Томас У. Лоусон , названной, к слову, в честь автора книги Пятница, тринадцатое ;

, названной, к слову, в честь автора книги ; 13 июня 1947 — разбился авиалайнер Douglas C-54, погибли 50 человек.

13 июля 1956 —разбился транспортный самолет Douglas Liftmaster в штате Нью-Джерси, выполнявший рейс №13, погибли 46 человек;

13 октября 1972 — авиалайнер Ил-62 разбился близи Москвы, погибли 174 человека;

13 января 2012 — крушение лайнера Costa Concordia с 4200 пассажирами и членами экипажа и др.

Также считается, что в пятницу 13 нельзя проводить любые операции с крупными суммами денег:

давать/брать в долг;

делать дорогие покупки

и косвенно – через зарплату – с этим моментом связан запрет на смену работы и начало новых проектов.

В то же время гороскоп на 13 декабря 2019 обещает представителям всех знаков Зодиака невероятное денежное везение: можно выиграть в лотерею или найти кошелек. Вот только у этой халявной монеты от судьбы будет и иная сторона: скорее всего, что эти деньги надолго в кошельке не задержатся.

Из знаков Зодиака глубже всех в зоне риска находятся Близнецы, Овны и Львы. Им астрологи советуют проявлять осторожность, по возможности день провести дома – в привычной обстановке и дружественном окружении.

Читайте такжеПраздник Андрея Первозванного: что делать и как вымолить хорошего мужаПримечательно, что в день пятницы, 13 не советуют пользоваться компьютером. А в декабре в этот день отмечается День Андрея Первозванного 2019. По поверью, никак с пятницей 13 несвязанному, если заниматься в этот день интеллектуальным трудом (а для этого зачастую и используются компьютеры в трудовые будни), то грозят в скором будущем проблемы с мозгом: можно сойти с ума. Такое вот опасное совпадение.

Люди суеверные верят, что пятница, 13 – настолько противный день, что, по закону подлости, непременно сбудутся все плохие приметы. Мол, всё – от черных кошек и пустых ведер до стояния под лестницей и раскрытия зонта в помещении – обернется катастрофами и неприятностями.

Так что многие стараются в этот день вообще из дому не выходить.

Читайте также13 декабря – какой сегодня праздник: что делать в День Андрея и пятницу, 13

Пятница 13: что делать

Людям верующим и мнительным – молиться и по возможности сидеть дома. И, конечно, поститься – это тоже снижает риски притянуть плохую энергию. Тем более, что Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать.

Менее суеверным – достаточно не затевать скандалов и не надевать наряды рыжего (коричневого) и баклажанного цветов (это, по примете, любимые тона ведьм).