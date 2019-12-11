Полная Луна долгой ночи: чем опасно последнее полнолуние 2019 года

Полнолуние в декабре 2019 года – время, что делать в эти сутки и какой самый мощный ритуал на деньги в полнолуние, выяснил Главред.
Полнолуние в декабре 2019 года станет последним в уходящем году. А благодаря своей близости к зимнему солнцестоянию – это будет еще и полнолуние долгой ночи.
В энергетическом плане полнолуние декабря 2019 г будет ночью холодной: чувства лучше держать под контролем (негатив так и будет стараться вылезти наружу), а серьезные планы – временно заморозить. Зато самое время провести ритуалы в полнолуние на красоту.
И, конечно, стоит заранее продумать, что просить в полнолуние: исполнение желаний в полнолуние осуществляется Вселенной быстрее – но тут важны формулировки и настрой. От того, как загадать желание в полнолуние на любовь, к примеру – такие отношения самому себе и напророчишь.
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Полнолуние в декабре 2019 года: время
Полнолуние в декабре 2019 будет в ночь с 12-го на 13-е число. Пик астрономического явления придется с 07:12 до 07:15 по киевскому времени.
К слову, уже 26 декабря 2019 нас ждет начало коридора затмений.
Полнолуние в декабре 2019 – гороскоп, астрология
Пройдет полнолуние в Близнецах.
Именно Близнецам, а также Овнам и Львам астрологи советуют быть особо осторожными в эти сутки.
В первую очередь им стоит всячески избегать конфликтов и стрессовых ситуаций. Кому-то в этом поможет любимая музыка, другим – чашка травяного чая, но главное – правильный настрой.
При этом Луна 12 декабря в фазу полнолуния войдет в Тельце – знаке своей экзальтации.
Энергетика среды, четверга и пятницы будет невероятно мощной – но чем ближе к пятнице, 13, тем более роковыми и драматичными станут происходящие события (как в мире, так и в личной жизни).
Последнее полнолуние 2019 года: чем опасно
Полнолуние влияет на здоровье человека и его самочувствие:
- кровотечения усиливаются,
- послеоперационные заживления идут хуже – так что операции и даже лечение зубов лучше отложить,
- чаще случаются преждевременные роды и выкидыши,
- больше несчастных случаев на дороге.
Полнолуние в Близнецах особо опасно для транспортной системы, так что от управления машиной и от дальних поездок лучше воздержаться.
А из-за соединения Венеры, Сатурна и Плутона полнолуние в декабре 2019 грозит обернуться серьезными проблемами с деньгами и в любови: в это время они достигают критической отметки.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2019
Растущая Луна в декабре 2019 для стрижки еще благоприятна, а вот уже пятница, 13 для стрижки по лунному календарю декабря 2019 уже категорически не подходит. Само полнолуние в декабре – также не лучшее время менять имидж, поход в салон лучше отложить. Подробнее читайте в нашем материале Чтоб мужики любили и деньги не переводились: гороскоп стрижек на декабрь.
Полнолуние: что нельзя делать, а что нужно
Полнолуние в декабре 2019 очень подходит для творчества (особенно, если человека оно успокаивает и настраивает на благостный лад) и налаживания романтических отношений (можно устроить романтичное рандеву или интимный ужин при свечах).
В финансовом плане всё сложно. И, чтобы не усугублять ситуацию, в полнолуние в декабре 2019 нельзя:
- давать в долг другим и одалживать самому;
- начинать новые дела;
- вести серьезные переговоры (в том числе и с вышестоящим начальством).
Просмотры ужастиков и всяких страшилок тоже стоит отложить – чтобы не портить себе эмоциональный фон.
Что нужно делать женщине в полнолуние
Энергетика последнего полнолуния 2019 года благоприятна для женщин. Поэтому женские ритуалы на полнолуние будут иметь особую силу.
Самый мощный ритуал на деньги в полнолуние следующий: при свете полной Луны пересчитать деньги в кошельке (желательно, чтоб там лежали крупные купюры), приговаривая: "Деньги к деньгам, не коплю – умножаю, себя от долгов и растрат защищаю. Как ты, Луна, полным на небе полна, так и казна моя пусть полна будет".
Читайте такжеДень зимнего солнцестояния: традиции, ритуалы и гаданияПосле чего самую крупную купюру оставляют в качестве денежного оберега: тратить ее нельзя, и стоит вообще припрятать получше.
Есть и ритуалы в полнолуние на красоту. К примеру, ритуал в полнолуние на похудение с особым заговором. Читается он на зажженную свечу трижды, мысленно визуализируя желанную фигуру: "Как ты огонь топишь воск свечной, как ты, Луна, таешь в тьме ночной, так и жир мой тает, меня покидает. Обратно не вернется, снова не наберется". Затем свечу погасить и спрятать, пока желаемое не осуществится. Причем в следующее полнолуние обряд можно повторить.
Когда желаемый вес будет достигнут – свечу закапывают.