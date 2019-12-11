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Полная Луна долгой ночи: чем опасно последнее полнолуние 2019 года

11 декабря 2019, 06:19

Полнолуние в декабре 2019 года – время, что делать в эти сутки и какой самый мощный ритуал на деньги в полнолуние, выяснил Главред.

Полнолуние в декабре 2019 – что нельзя делать, ритуалы в последнее полнолуние
Полнолуние в декабре 2019 – что нельзя делать, ритуалы в последнее полнолуние / 1zoom.ru

Полнолуние в декабре 2019 года станет последним в уходящем году. А благодаря своей близости к зимнему солнцестоянию – это будет еще и полнолуние долгой ночи.

В энергетическом плане полнолуние декабря 2019 г будет ночью холодной: чувства лучше держать под контролем (негатив так и будет стараться вылезти наружу), а серьезные планы – временно заморозить. Зато самое время провести ритуалы в полнолуние на красоту.

И, конечно, стоит заранее продумать, что просить в полнолуние: исполнение желаний в полнолуние осуществляется Вселенной быстрее – но тут важны формулировки и настрой. От того, как загадать желание в полнолуние на любовь, к примеру – такие отношения самому себе и напророчишь.

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Полнолуние в декабре 2019 года: время

Полнолуние в декабре 2019 будет в ночь с 12-го на 13-е число. Пик астрономического явления придется с 07:12 до 07:15 по киевскому времени.

К слову, уже 26 декабря 2019 нас ждет начало коридора затмений.

Полнолуние в декабре 2019 – гороскоп, астрология

Пройдет полнолуние в Близнецах.

Именно Близнецам, а также Овнам и Львам астрологи советуют быть особо осторожными в эти сутки.

В первую очередь им стоит всячески избегать конфликтов и стрессовых ситуаций. Кому-то в этом поможет любимая музыка, другим – чашка травяного чая, но главное – правильный настрой.

При этом Луна 12 декабря в фазу полнолуния войдет в Тельце – знаке своей экзальтации.

Энергетика среды, четверга и пятницы будет невероятно мощной – но чем ближе к пятнице, 13, тем более роковыми и драматичными станут происходящие события (как в мире, так и в личной жизни).

Последнее полнолуние 2019 года: чем опасно

Полнолуние влияет на здоровье человека и его самочувствие:

  • кровотечения усиливаются,
  • послеоперационные заживления идут хуже – так что операции и даже лечение зубов лучше отложить,
  • чаще случаются преждевременные роды и выкидыши,
  • больше несчастных случаев на дороге.

Полнолуние в Близнецах особо опасно для транспортной системы, так что от управления машиной и от дальних поездок лучше воздержаться.

А из-за соединения Венеры, Сатурна и Плутона полнолуние в декабре 2019 грозит обернуться серьезными проблемами с деньгами и в любови: в это время они достигают критической отметки.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019

Растущая Луна в декабре 2019 для стрижки еще благоприятна, а вот уже пятница, 13 для стрижки по лунному календарю декабря 2019 уже категорически не подходит. Само полнолуние в декабре – также не лучшее время менять имидж, поход в салон лучше отложить. Подробнее читайте в нашем материале Чтоб мужики любили и деньги не переводились: гороскоп стрижек на декабрь.

Полнолуние: что нельзя делать, а что нужно

Полнолуние в декабре 2019 очень подходит для творчества (особенно, если человека оно успокаивает и настраивает на благостный лад) и налаживания романтических отношений (можно устроить романтичное рандеву или интимный ужин при свечах).

В финансовом плане всё сложно. И, чтобы не усугублять ситуацию, в полнолуние в декабре 2019 нельзя:

  • давать в долг другим и одалживать самому;
  • начинать новые дела;
  • вести серьезные переговоры (в том числе и с вышестоящим начальством).

Просмотры ужастиков и всяких страшилок тоже стоит отложить – чтобы не портить себе эмоциональный фон.

Что нужно делать женщине в полнолуние

Энергетика последнего полнолуния 2019 года благоприятна для женщин. Поэтому женские ритуалы на полнолуние будут иметь особую силу.

Самый мощный ритуал на деньги в полнолуние следующий: при свете полной Луны пересчитать деньги в кошельке (желательно, чтоб там лежали крупные купюры), приговаривая: "Деньги к деньгам, не коплю – умножаю, себя от долгов и растрат защищаю. Как ты, Луна, полным на небе полна, так и казна моя пусть полна будет".

Читайте такжеДень зимнего солнцестояния: традиции, ритуалы и гаданияПосле чего самую крупную купюру оставляют в качестве денежного оберега: тратить ее нельзя, и стоит вообще припрятать получше.

Есть и ритуалы в полнолуние на красоту. К примеру, ритуал в полнолуние на похудение с особым заговором. Читается он на зажженную свечу трижды, мысленно визуализируя желанную фигуру: "Как ты огонь топишь воск свечной, как ты, Луна, таешь в тьме ночной, так и жир мой тает, меня покидает. Обратно не вернется, снова не наберется". Затем свечу погасить и спрятать, пока желаемое не осуществится. Причем в следующее полнолуние обряд можно повторить.

Когда желаемый вес будет достигнут – свечу закапывают.

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