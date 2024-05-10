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Удары по России оружием Запада: эксперт назвал страны, которые могут снять табу

Андрей Ганчук
10 мая 2024, 11:34
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Нанесение ударов по территории России западными ракетами приведет к совсем другим результатам, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
Storm Shadow, Коваленко
Коваленко оценил заявления главы МИД Британии о разрешении Украине бить своим оружием по России / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/apmassaro3, Главред

Западному миру следовало бы давно снять табу на удары Украины оружием союзников по территории России.

Страны Балтии и Восточной Европы могут разрешить украинской армии наносить удары по российским военным объектам на вражеской территории. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Странам Запада шаг за шагом следовало бы отказаться от табу, связанного с применением их оружия по территории Российской Федерации. Если они хотят, чтобы война скорее закончилась, то надо снять запрет. Без огневого воздействия по российской территории мы не можем максимально эффективно противодействовать агрессии", - рассказал он в интервью Главреду.

По словам эксперта, удары ракетами вместо дронов будут давать совсем другие результаты.

"В РФ есть большое количество объектов, которые надо уничтожить, чтобы снизить возможности России в войне против Украины. Вражеские объекты можно разрушать и дронами, но гораздо эффективнее будет применение какого-либо снаряда с боевой частью весом 400-500 килограммов. Использование ракеты на полтонны будет иметь значительно больший эффект, чем применение дрона с 30-40 кг боевой части", - объяснил обозреватель.

Также он добавил, что страны Балтии и Восточной Европы могут разрешить применять свое оружие по России.

"Да, я думаю, что свое оружие по территории Российской Федерации позволят применять именно страны Восточной Европы и Балтии. Однако эти государства не являются основными производителями оружия, которое способно поражать российских оккупантов на расстоянии от 50 до 300 километров и более", - подчеркнул Александр Коваленко.

Смотрите видео, в котором Коваленко рассказал об основном направлении наступления РФ весной-летом:

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары по России – главные новости по теме:

Украина может бить западным оружием по РФ, говорила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По ее словам, некоторые страны уже сняли свое табу. Она напомнила, что украинская армия имеет право наносить удары по России в рамках международного права.

Киев имеет право бить британским оружием по целям в России, сказал министр иностранных дел Британии Девид Кэмерон.

Лондон не против таких действий со стороны ВСУ.

В России пригрозили ударить по военным объектам Британии: в МИД заявили, что российские оккупанты могут нанести удары по британским объектам в Украине и за ее пределами. Так Москва ответила на риторику Кэмерона.

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