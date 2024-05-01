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Украина может бить западным оружием по РФ: в Латвии сделали неожиданное заявление

Руслана Заклинская
1 мая 2024, 16:26
Если Россия атакует Украину с объектов на своей территории, Украина имеет право нанести ответные удары, заявила глава МИД Латвии Байба Браже.
Украина может бить западным оружием по РФ: в Латвии сделали неожиданное заявление
Украина может наносить удары по объектам в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, US Army

Украина получила от некоторых западных партнеров оружие с разрешением использовать его для ударов по территории России. Об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже рассказала в интервью "Европейской правде".

Обычно Украина получает западное оружие с оговоркой, что его не должны использовать за пределами страны. Однако Браже отметила, что этот подход уже меняется.

"Уже сейчас есть страны, которые предоставили Украине оружие, без подобных ограничений. Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное - влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо", - заявила глава МИД Латвии.

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По ее словам, если Россия атакует Украину с объектов на своей территории, Украина имеет право нанести ответные удары по этим объектам, даже если это означает удары по территории РФ. Она подчеркнула, что международное право позволяет так применять оружие.

Удары по России

Россию часто "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по территории РФ - подробности

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин призвал Украину сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут повлиять на ситуацию на поле боя, вместо атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Остин заявил, что удары по НПЗ могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации.

Нефтеперерабатывающие заводы России являются законными военными целями для украинских военных, заявил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) в ответ на просьбу главы Пентагона Ллойда Остина воздержаться от таких ударов. В то же время президент Зеленский заявил, что Украина, согласно договоренностям с партнерами, "ни разу не атаковала российскую территорию западным оружием".

Кроме этого, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что что аэродромы, пункты материально-технического снабжения, склады боеприпасов в России являются военными целями и наносить по ним удары вполне законно. В то же время Волкер подчеркнул, что недопустимо атаковать жилые дома, школы или больницы.

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