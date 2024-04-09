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"Никто не должен этого делать": Волкер назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить

Алёна Воронина
9 апреля 2024, 20:19
Путину все сходит с рук, внутри России не чувствуют войну. Поэтому Украина должна продолжать осуществлять удары по НПЗ на территории РФ, считает Волкер.
Курт Волкер, взрыв
Волкер назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Украина и в дальнейшем должна осуществлять удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в стране-агрессоре России. НПЗ, аэродромы, пункты материально-технического снабжения, склады боеприпасов и т.д. являются военными целями, и бить по ним - законно.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью "РБК-Украина". Он отметил, что он не согласен с позицией США и других стран, которые критикуют Украину за удары по территории страны-агрессора России.

"Конечно, я частное лицо и не представляю правительство США. Но я считаю, что это в корне неправильно, и люди должны осознать, что идет война. Ежедневно Россия атакует украинские энергетические объекты, они атакуют Харьков, они атакуют мирных жителей, они атакуют всё. И предлагать, чтобы Украина не сопротивлялась вещам, которые усиливают военный потенциал России, - я считаю непонятным, что мы это предлагаем", - отметил американский дипломат.

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Он выразил уверенность в том, что Украина должна выводить из строя российские НПЗ. По его словам, преимущественно из строя выводят нефтеперерабатывающие заводы, которые берут сырую нефть и перерабатывают ее, к примеру, в авиационное топливо, которое в свою очередь применяют российские истребители и бомбардировщики.

Волкер подчеркнул: очень важно, чтобы РФ не имела беззатратной войны. По словам бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, российскому диктатору Владимиру Путину всё сходит с рук, потому что внутри России войну пока не чувствуют.

"Путину это сходит с рук, поскольку население России считает, что они делают справедливое дело, и считает, что это "специальная военная операция по избавлению от нацистов", потому что внутри России не чувствуют войну", - сказал Волкер.

Он отметил, что важно продолжать удары по российским НПЗ и любой военной инфраструктуре внутри РФ, чтобы россияне увидели, что и их инфраструктура подвергается риску.

По чему в РФ бить нельзя

По словам Волкера, аэродромы, пункты материально-технического снабжения, склады боеприпасов в России являются военными целями, и бить по ним вполне законно.

Он добавил, что нельзя бить по жилым домам, школам, больницам.

"Чего Украина не должна делать, то это то, что делает Россия: нападать на жилые дома, школы, больницы. Никто не должен этого делать, и Россия тоже не должна этого делать. А вот военные цели - абсолютно ок", - подчеркнул Волкер.

Кто такой Курт Волкер?

Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.

Удары по НПЗ в России - какая реакция Запада

Ранее в США удивили позицией относительно ударов по НПЗ РФ. В Госдепе США отреагировали на удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Там отметили, что позиция Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не стимулировать украинские силы атаковать за пределами своих границ, отметил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", - сказал представитель Госдепа.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил на осуждение Запада ударов по российским НПЗ. Он заявил, что международные организации могут осуждать удары по территориям РФ после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как люди живут без света без воды.

Напомним, Подоляк раскрыл успехи ударов ВСУ по России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что ГУР и СБУ сегодня - это самые эффективные и креативные из всех спецслужб любой страны.

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