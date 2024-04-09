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Потеряла детей, мужа и родителей: история боевого медика, у которой РФ убила всю семью

Алёна Воронина
9 апреля 2024, 19:17обновлено 9 апреля, 20:24
Оккупанты убили всю семью Олеси. Она имела в Италии высокооплачиваемую работу, но вернулась в Украину и присоединилась к ВСУ как боевой медик.
Боевой медик Олеся, украиские военные
Всю семью Олеси убили оккупанты, после этого медик пошла в ВСУ/ коллаж: Главред, фото: фотография, предоставленная Олесей для "УП"; 31 отдельная механизированная бригада

Олеся потеряла всю свою семью во время полномасштабной войны - российские оккупанты убили обоих ее детей, мужа, родителей и двух братьев. Это произошло через семь месяцев после начала российского вторжения в Украину.

Женщина имела высокооплачиваемую работу в Италии и могла попробовать начать жизнь заново, но вместо этого она бросила всё, вернулась в Украину и присоединилась в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас она служит боевым медиком в 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Свою историю Олеся рассказала изданию "Украинская правда".

Стала хирургом в Италии

Детство Олеси прошло в Луганске. Когда ей исполнилось 18, она уехала на заработки в Италию. Там девушка успела поработать на разных работах - и полы мыла, и овощи в поле собирала, и официанткой была. При этом параллельно она ходила на курсы, чтобы выучить итальянский язык.

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Позже она в Италии закончила медицинский колледж, в котором училась 5 лет, и получила специальность медсестры. Получая образование, Олеся еще и параллельно работала официанткой. Женщина устроилась и больницу операционной медсестрой. Но на этом она не остановилась и выучилась на хирурга в Римском университете Ла Сапьенца, где училась 6 лет. После этого Олеся работала в больнице Сант Андреа в Риме, а затем перевелась в госпиталь НАТО в г. Анцио. У нее была достаточно узкая специализация - военно-полевая хирургия.

Еще во время учебы она вышла замуж за украинского врача Александра, с которым познакомилась в Киеве. Позже муж также переехал в Италию.

Но после начала войны в Украине в 2014 году муж Олеси решил пойти в ВСУ. Он устроился врачом в одной из боевых частей. После получения очень тяжелого ранения он перенес много операций и долго лечился. В начале февраля 2022 года он находился с семьей в Италии.

Детей убила ракета, которая попала в автобус

В начале февраля 2022 года в Италии еще действовали жесткие ограничения из-за коронавируса. Тогда Александр предложил отвезти сына и дочь к своим родителям в Киев, чтобы они пожили в более свободных условиях. Там их и застала полномасштабная война, которая началась 24 февраля 2022 года.

"Я не могла в это поверить, а потом бросилась звонить детям и Саше. Но связи с Киевом не было целых два дня - ни обычной, ни по интернету. Я смогла дозвониться в Мариуполь и поговорить со своими родителями. Это был наш последний разговор...", - вспоминает Олеся.

Сначала женщина узнала о гибели своих двух детей. В середине марта 2022 года сестра Александра, его родители и четверо детей сели в один из эвакуационных автобусов. И в этот автобус попала российская ракета. Все погибли.

"Габриэлю было 14, Софии 7. Сына при взрыве выбросило из автобуса, и он еще несколько дней прожил. Но из-за ожогов тела более 90% не имел шансов. Мне рассказали это киевские врачи. Я надела детям браслеты с номерами телефонов, поэтому со мной смогли связаться. Я так не хотела отпускать их тогда из Италии, как будто предчувствовала, что больше не увижу...", - вспоминает женщина.

Родителей расстреляли оккупанты в Мариуполе

Позже Олеся узнала, что ее родители, которые проживали в Мариуполе, также были убиты российскими оккупантами. Захватчики узнали, что родители Олеси помогали через зеленые коридоры эвакуировать из города воспитанников детских домов. Супругов обвинили в похищении детей, а дальше просто расстреляли на улице.

"Их тела пролежали месяц, тогда на улицах было много расстрелянных или убитых. Затем погибших сгребли бульдозером в большой котлован, который залили бетоном и начали возводить многоэтажку. Мне обо всем этом рассказал сосед, который сумел уехать", - рассказывает Олеся.

Захват Мариуполя

Город Мариуполь в Донецкой области российские оккупанты захватили весной 2022 года. С 1 марта 2022 года город находился в блокаде российских оккупационных войск.

Во время блокады захватчики беспощадно бомбили город. Так, 9 марта на Мариупольский роддом №2 российские самолеты сбросили несколько бомб, в результате здание было разрушено. В результате авиаудара 17 человек пострадали, 3 погибли. 16 марта оккупационные войска сбросили бомбу на Мариупольский драматический театр, где в укрытии скрывались мирные жители и беженцы. Согласно данным расследования "Associated Press", от авиаудара по драмтеатру погибли около 600 человек.

10 апреля 2022 года, спустя более месяца после начала полномасштабного вторжения, российским оккупантам удалось полностью взять в осаду украинских военных, оставшихся на территории комбината "Азовсталь". Украинские военные почти 2 месяца удерживали "Азовсталь" в сверхсложных условиях. В середине мая начался организованный выход украинских защитников с территории завода для дальнейшей договоренности об обмене с российской стороной. Мариуполь оказался в полной оккупации.

Общее количество погибших в Мариуполе может достигать 100 тысяч человек, пишет Википедия.

Муж и двое братьев погибли на фронте

Александр после гибели детей замкнулся в себе, рассказывает Олеся. По ее словам, он корил себя, что сразу не вывез детей, а мобилизовался в тероборону в начале полномасштабной войны.

В сентябре 2022 года Александр погиб - когда он эвакуировал раненых с поля боя, в его автомобиль попала противотанковая управляемая ракета.

"Похоронили Сашу только в марте 2023-го рядом с могилами детей в Киеве. Я не была там пока ни разу - не могу найти в себе силы. Даже фото их не могу смотреть...", - отметила Олеся.

Кроме этого, на войне также погибли двое ее младших братьев, которые были военными.

После этого женщина не выдержала, бросила работу хирурга в Италии, приехала в Украину и вступила в ряды ВСУ. Сейчас она служит боевым медиком в 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Война в Украине

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